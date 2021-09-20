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TEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar
TEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T23:12+0300
2021-09-20T23:12+0300
savunma
selçuk bayraktar
teknofest
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TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.Selçuk Bayraktar, basın mensuplarının etkinliğe yönelik soruları üzerine, TEKNOFEST'in dördüncü yılında ilk başladığı yerde, İstanbul'da olduğunu söyledi.Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştireceklerini dile getiren Bayraktar, "45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde başvuru aldık. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemi işleyecek. Alan 450 bin metrekare normal şartlarda, 450 bin insan aynı anda alanda bulunabiliyor ama kısıtlı bir katılım uygulayacağız." dedi.Festivale katılabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, önden kayıt ve hafta içi ziyaretle çok daha keyifli bir festival geçirilebileceğini belirtti.TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz." diye konuştu.Sürpriz konuk Aziz SancarFestivaldeki bir diğer sürprizin Aziz Sancar'ın katılımı olacağını bildiren Selçuk Bayraktar, "Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek. Bunlar önemli sürprizlerimiz. Bunların yanında başka sürprizler de bekliyor, onları da günü geldikçe açıklamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Bu yıl TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan önceki yıllardan daha fazla katılım olduğunu belirten Bayraktar, özellikle Karabağ zaferinden sonra katılımın arttığını söyledi. Bayraktar, Azerbaycanlı pilotlar tarafından kullanılan MIG-29 uçaklarının da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında Türk uçaklarıyla birlikte muhteşem bir gösteri gerçekleştirildiğini kaydetti.Etkinlikte yer alan uçakları yapacak gençleri yetiştirmenin önemini vurgulayan Bayraktar, "Teknolojinin tüm diğer alanlarında sağlıktan yapay zekaya, akıllı araçlardan insanlık yararına teknolojilere kadar insan kaynağını yetiştirmek bu platformların kendisinden çok daha önemli. Bu gençler yetişecek olursa ilerde çok daha geniş bir yelpazede ülkelerimiz bağımsız ve müreffeh olur. Biz bu etkinliği o anlamda hayatımızın en önemli etkinliği olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bir soru üzerine, Bayraktar Akıncı'yı ilk tasarlamaya başladıkları günden beri uluslararası ilgi gördüğünü ama özellikle teslim etmeden bu görüşmelere kapalı olduklarını dile getirdiklerini hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Özellikle teslim olduktan ve Bayraktar TB2'nin üstün başarısından sonra dünyadan çok büyük bir talep, ilgi var." dedi.
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selçuk bayraktar, teknofest

TEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar

23:12 20.09.2021
© AA / Resul RehimovAziz Sancar
Aziz Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA / Resul Rehimov
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın festivalin sürpriz konuğu olduğunu söyledi.
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.
Selçuk Bayraktar, basın mensuplarının etkinliğe yönelik soruları üzerine, TEKNOFEST'in dördüncü yılında ilk başladığı yerde, İstanbul'da olduğunu söyledi.
Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştireceklerini dile getiren Bayraktar, "45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde başvuru aldık. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemi işleyecek. Alan 450 bin metrekare normal şartlarda, 450 bin insan aynı anda alanda bulunabiliyor ama kısıtlı bir katılım uygulayacağız." dedi.
Festivale katılabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, önden kayıt ve hafta içi ziyaretle çok daha keyifli bir festival geçirilebileceğini belirtti.
TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz." diye konuştu.

Sürpriz konuk Aziz Sancar

Festivaldeki bir diğer sürprizin Aziz Sancar'ın katılımı olacağını bildiren Selçuk Bayraktar, "Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek. Bunlar önemli sürprizlerimiz. Bunların yanında başka sürprizler de bekliyor, onları da günü geldikçe açıklamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yıl TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan önceki yıllardan daha fazla katılım olduğunu belirten Bayraktar, özellikle Karabağ zaferinden sonra katılımın arttığını söyledi. Bayraktar, Azerbaycanlı pilotlar tarafından kullanılan MIG-29 uçaklarının da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında Türk uçaklarıyla birlikte muhteşem bir gösteri gerçekleştirildiğini kaydetti.
Etkinlikte yer alan uçakları yapacak gençleri yetiştirmenin önemini vurgulayan Bayraktar, "Teknolojinin tüm diğer alanlarında sağlıktan yapay zekaya, akıllı araçlardan insanlık yararına teknolojilere kadar insan kaynağını yetiştirmek bu platformların kendisinden çok daha önemli. Bu gençler yetişecek olursa ilerde çok daha geniş bir yelpazede ülkelerimiz bağımsız ve müreffeh olur. Biz bu etkinliği o anlamda hayatımızın en önemli etkinliği olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bir soru üzerine, Bayraktar Akıncı'yı ilk tasarlamaya başladıkları günden beri uluslararası ilgi gördüğünü ama özellikle teslim etmeden bu görüşmelere kapalı olduklarını dile getirdiklerini hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Özellikle teslim olduktan ve Bayraktar TB2'nin üstün başarısından sonra dünyadan çok büyük bir talep, ilgi var." dedi.
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