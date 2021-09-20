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https://tr.sputniknews.com/20210920/thyden-ic-hatlarda-ikram-karari-1049075276.html
THY'den iç hatlarda ikram kararı
THY'den iç hatlarda ikram kararı
THY, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram yasağını da kaldırdı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T16:48+0300
2021-09-20T16:48+0300
2021-09-20T16:50+0300
koronavirüs
türk hava yolları (thy)
yasak
ikram
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.THY, geçen yıl koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarındaki ikramları kaldırmıştı.
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türk hava yolları (thy), yasak, ikram
THY'den iç hatlarda ikram kararı 16:48 20.09.2021 (güncellendi: 16:50 20.09.2021)
THY, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram yasağını da kaldırdı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü
Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi,
"Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.
THY, geçen yıl koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarındaki ikramları kaldırmıştı.