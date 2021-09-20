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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczanelerimize gelmeye başlayan ve SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:33+0300
2021-09-20T13:33+0300
koronavirüs
tüm eczacı işverenler sendikası
grip aşısı
aşı
aile hekimliği
koronavirüs
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TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının bu sene Kovid-19 salgınından dolayı her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti ancak eczanelere gelmeye başlayan aşının SGK ödeme listesinde olmadığını ve fiyatının da 85 lira 12 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Saydan’ın açıklaması şöyle:Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakasının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada "Bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer" ifadeleri de kullanıldı.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan açıklamasına şu şekilde devam etti: 'Aile hekimlerinde yaptırabilirsiniz'Açıklamada grip aşısının özellikle riskli gruplara yönelik olarak aile hekimliklerinde yapılabileceğine dikkat çekilirken "Aşı uygulandığı sırada vücutta ikinci bir hastalığın bulunması, aşı uygulaması sonrasında elde edilmesi planlanan bağışıklık yanıtının yetersiz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza genellikle hastalık belirtilerinin geçmesinden sonra grip aşısı yaptırmaları tavsiye ediyoruz" denildi.
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tüm eczacı işverenler sendikası, grip aşısı, aşı, aile hekimliği, koronavirüs

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması

13:33 20.09.2021
© DHAGrip aşısı
Grip aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczanelerimize gelmeye başlayan ve SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanmıştır” dedi.
TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının bu sene Kovid-19 salgınından dolayı her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti ancak eczanelere gelmeye başlayan aşının SGK ödeme listesinde olmadığını ve fiyatının da 85 lira 12 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Saydan’ın açıklaması şöyle:
"Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini gripten korumak için grip aşılarını yaptırmaya hazırlanıyorlar. Eczanelerimize gelmeye başlayan ve SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanmıştır."
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakasının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada "Bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer" ifadeleri de kullanıldı.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Sonbahar dönemi, yani Eylül-Kasım ayları arası grip aşısı yapılması adına en doğru ve etkili zamanlardır. Grip aşısını yaptırmanızın ardından ilgili grip mevsimi boyunca koruma sağlar. Grip aşısı insanı koronavirüse karşı korumaz influenza virüslere karşı korur. Koronavirüs, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyüktür. Grip ve Covid-19’u eş zamanlı olarak geçirmek size çok ağır tablolar çıkarabilir. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır. Yapılan çalışmalar, grip enfeksiyonu ile KOVID-19 enfeksiyonunun birlikte daha ağır belirti ve komplikasyonlara yol açtığını ortaya koymuştur."

'Aile hekimlerinde yaptırabilirsiniz'

Açıklamada grip aşısının özellikle riskli gruplara yönelik olarak aile hekimliklerinde yapılabileceğine dikkat çekilirken "Aşı uygulandığı sırada vücutta ikinci bir hastalığın bulunması, aşı uygulaması sonrasında elde edilmesi planlanan bağışıklık yanıtının yetersiz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza genellikle hastalık belirtilerinin geçmesinden sonra grip aşısı yaptırmaları tavsiye ediyoruz" denildi.
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