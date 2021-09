https://tr.sputniknews.com/20210920/tum-eczaci-isverenler-sendikasindan-grip-asisi-aciklamasi-1049066637.html

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczanelerimize gelmeye başlayan ve SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:33+0300

2021-09-20T13:33+0300

2021-09-20T13:33+0300

koronavirüs

tüm eczacı işverenler sendikası

grip aşısı

aşı

aile hekimliği

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1043068463_0:55:1047:644_1920x0_80_0_0_4ea3aa2ca24056a3c5bee0ed08fcc186.jpg

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının bu sene Kovid-19 salgınından dolayı her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti ancak eczanelere gelmeye başlayan aşının SGK ödeme listesinde olmadığını ve fiyatının da 85 lira 12 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Saydan’ın açıklaması şöyle:Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakasının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada "Bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer" ifadeleri de kullanıldı.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan açıklamasına şu şekilde devam etti: 'Aile hekimlerinde yaptırabilirsiniz'Açıklamada grip aşısının özellikle riskli gruplara yönelik olarak aile hekimliklerinde yapılabileceğine dikkat çekilirken "Aşı uygulandığı sırada vücutta ikinci bir hastalığın bulunması, aşı uygulaması sonrasında elde edilmesi planlanan bağışıklık yanıtının yetersiz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza genellikle hastalık belirtilerinin geçmesinden sonra grip aşısı yaptırmaları tavsiye ediyoruz" denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüm eczacı işverenler sendikası, grip aşısı, aşı, aile hekimliği, koronavirüs