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Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz: Evime geri döndüm
Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz: Evime geri döndüm
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ta top koşturduğu döneme değinerek "Evime geri döndüm. Eşim hala 'Tek hatamız... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T15:35+0300
2021-09-20T15:41+0300
yaşam
türkiye a milli futbol takımı
türkiye futbol federasyonu (tff)
şenol güneş
tazminat
nihat özdemir
stefan kuntz
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.Törende konuşan Stefan Kuntz, sözlerinin başında "Merhaba Türkiye. Hamit Altıntop, beni aradığında çok gururlandım. Ünlü ve başarılı Türk teknik adamların ardından bu göreve geldiğim için gururluyum" ifadesini kullandı.Norveç başta olmak üzere kalan maçlara en iyi şekilde odaklanacaklarını belirten Kuntz, "Almanya Futbol Federasyonu'na da teşekkür ederim. Evime geri döndüm. Beşiktaş'ta inanılmaz 1 yıl geçirdim. Eşim hala 'Tek hatamız varsa, o da Türkiye'den erken ayrılmak' der" diye konuştu.Beşiktaş'ta top koşturduğu döneme de değinen Kuntz, şunları kaydetti:"O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış."Nihat Özdemir'den Şenol Güneş açıklamasıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. "Her kontratta olduğu gibi bunda da tazminat var. Anlaştığımız tazminat maddesi için mutluyuz" bilgisini veren Özdemir, Şenol Güneş'le ilgili yöneltilen soru üzerine de şunları kaydetti:"Sayın Şenol Güneş'le de sözleşmesindeki hak edilen tazminatın yarısından aşağı bir rakamda anlaştık ve sözleşmemizi sonlandırdık."
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türkiye a milli futbol takımı, türkiye futbol federasyonu (tff), şenol güneş, tazminat, nihat özdemir, stefan kuntz

Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz: Evime geri döndüm

15:35 20.09.2021 (güncellendi: 15:41 20.09.2021)
© AAStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ta top koşturduğu döneme değinerek "Evime geri döndüm. Eşim hala 'Tek hatamız varsa, o da Türkiye'den erken ayrılmak' der" ifadesini kullandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Stefan Kuntz, sözlerinin başında "Merhaba Türkiye. Hamit Altıntop, beni aradığında çok gururlandım. Ünlü ve başarılı Türk teknik adamların ardından bu göreve geldiğim için gururluyum" ifadesini kullandı.
Norveç başta olmak üzere kalan maçlara en iyi şekilde odaklanacaklarını belirten Kuntz, "Almanya Futbol Federasyonu'na da teşekkür ederim. Evime geri döndüm. Beşiktaş'ta inanılmaz 1 yıl geçirdim. Eşim hala 'Tek hatamız varsa, o da Türkiye'den erken ayrılmak' der" diye konuştu.
Beşiktaş'ta top koşturduğu döneme de değinen Kuntz, şunları kaydetti:
"O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış."

Nihat Özdemir'den Şenol Güneş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Her kontratta olduğu gibi bunda da tazminat var. Anlaştığımız tazminat maddesi için mutluyuz" bilgisini veren Özdemir, Şenol Güneş'le ilgili yöneltilen soru üzerine de şunları kaydetti:
"Sayın Şenol Güneş'le de sözleşmesindeki hak edilen tazminatın yarısından aşağı bir rakamda anlaştık ve sözleşmemizi sonlandırdık."
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