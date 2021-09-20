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Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T21:08+0300
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savunma
türkiye
azerbaycan
tatbikat
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021' ismi verilen tatbikata katılacak Türk askerlerinden bir kısmının Nahçıvan'a geldiği bildirildi.Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu, bayrak değişimi yapıldı. Bayrak değişimi töreninin ardından askerler ve tatbikatta kullanılacak zırhlı araçlar konvoy halinde Nahçıvan'daki askeri birliklere doğru hareket etti.Türk askerleri, Nahçıvan'daki askeri birliklerde coşkuyla karşılandı.
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türkiye, azerbaycan, tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

21:08 20.09.2021
© AATürkiye azerbaycan
Türkiye azerbaycan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021' ismi verilen tatbikata katılacak Türk askerlerinden bir kısmının Nahçıvan'a geldiği bildirildi.
Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.
Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu, bayrak değişimi yapıldı. Bayrak değişimi töreninin ardından askerler ve tatbikatta kullanılacak zırhlı araçlar konvoy halinde Nahçıvan'daki askeri birliklere doğru hareket etti.
Türk askerleri, Nahçıvan'daki askeri birliklerde coşkuyla karşılandı.
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