https://tr.sputniknews.com/20210920/turkiye-ve-azerbaycan-nahcivanda-ortak-askeri-tatbikat-baslatti-1049083049.html

Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T21:08+0300

2021-09-20T21:08+0300

2021-09-20T21:08+0300

savunma

türkiye

azerbaycan

tatbikat

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021' ismi verilen tatbikata katılacak Türk askerlerinden bir kısmının Nahçıvan'a geldiği bildirildi.Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu, bayrak değişimi yapıldı. Bayrak değişimi töreninin ardından askerler ve tatbikatta kullanılacak zırhlı araçlar konvoy halinde Nahçıvan'daki askeri birliklere doğru hareket etti.Türk askerleri, Nahçıvan'daki askeri birliklerde coşkuyla karşılandı.

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türkiye, azerbaycan, tatbikat