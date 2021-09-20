https://tr.sputniknews.com/20210920/twittera-erisim-sorunu-1049083800.html

Twitter'a erişim sorunu

Twitter'a erişim sorunu

Sosyal meyda platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T21:57+0300

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dünya

erişim sorunu

twitter

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector internet sitesinin paylaştığı bilgiye göre, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Twitter hesaplarına erişmekte güçlük çekiyor.Kullanıcıların siteye yaptığı bildirimlerin, 'Tweetler yüklenmiyor', 'Yaklaşık 6 saattir giriş yapılamıyor, neden?', 'Twitter son 70 dakikadır yanıt vermiyor' şeklinde olduğu belirtildi.Twitter platformundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

erişim sorunu, twitter