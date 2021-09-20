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Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Sosyal meyda platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T21:57+0300
2021-09-20T21:57+0300
2021-09-20T22:10+0300
dünya
erişim sorunu
twitter
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector internet sitesinin paylaştığı bilgiye göre, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Twitter hesaplarına erişmekte güçlük çekiyor.Kullanıcıların siteye yaptığı bildirimlerin, 'Tweetler yüklenmiyor', 'Yaklaşık 6 saattir giriş yapılamıyor, neden?', 'Twitter son 70 dakikadır yanıt vermiyor' şeklinde olduğu belirtildi.Twitter platformundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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erişim sorunu, twitter
Twitter'a erişim sorunu 21:57 20.09.2021 (güncellendi: 22:10 20.09.2021)
Sosyal meyda platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Sosyal paylaşım sitesi
Twitter
'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector internet sitesinin paylaştığı bilgiye göre, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Twitter hesaplarına erişmekte güçlük çekiyor.
Kullanıcıların siteye yaptığı bildirimlerin, 'Tweetler yüklenmiyor', 'Yaklaşık 6 saattir giriş yapılamıyor, neden?', 'Twitter son 70 dakikadır yanıt vermiyor' şeklinde olduğu belirtildi.
Twitter platformundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.