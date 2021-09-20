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Ukrayna ve ABD'nin Rapid Trident-2021 tatbikatı ışığında Rusya'dan Karadeniz'de kapsamlı tatbikat
14:22 20.09.2021 (güncellendi: 14:23 20.09.2021)
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Fotoğraf bankasına girRusya Karadeniz Filosu'nda görev yapanlar, Kırım, Rusya'nın Sevastopol kentinde Ordu 2019 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu sırasında yeteneklerini sergiliyorlar.
© Sputnik / Evgeny Odinokov/
Rusya Karadeniz Filosu'na bağlı yaklaşık 20 gemi ve denizaltının füze ve topçu atışlarının yapılacağı tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk'teki üslerinden denize açıldığı belirtildi.
Ukrayna'da bugün başlayan ve 1 Ekim'de sona erecek olan Ukrayna ve ABD ordularının Rapid Trident-2021 ortak tatbikatı ışığında Rus donanması Karadeniz'de kapsamlı bir tatbikata başladı.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata füze gemileri, denizaltısavar gemileri, mayın tarama güçleri, takviye ve kurtarma gemileri, uçaklar ve helikopterler katılıyor.
Tatbikatın başlangıç aşamasında denizciler, daha önce mayınlardan temizlenen bir rotadan geçerek gemileri üs noktalarından çıkarma, denizde birlikte seyreteme ve deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden geçerken manevra yapma konularında çalıştı yaptı.
Karadeniz Filosu, sonraki aşamalarda gemi mürettebatlarının deniz poligonlarında füze ve topçu atışları yapacağını, mayın temizleme uygulamaları, deniz muharebesi yürütülmesine, denizaltıların tespit ve imhasına, kıyı komutanlık noktasının vurulmasına, sözde düşmanın hava saldırı araçlarıyla düzenlediği saldırının püskürtülmesine ilişkin bir dizi tatbikat yapacağını vurguladı.
Tatbikatta Karadeniz Filosu'nun deniz havacılık ve füze savunma birliklerinin uçakları ile helikopterleri de görev yapıyor.
Tatbikat katılımcılarının faaliyetleri ve tatbikat görevlerinin ifası insansız hava araçlarıyla izleniyor.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata füze gemileri, denizaltısavar gemileri, mayın tarama güçleri, takviye ve kurtarma gemileri, uçaklar ve helikopterler katılıyor.
Tatbikatın başlangıç aşamasında denizciler, daha önce mayınlardan temizlenen bir rotadan geçerek gemileri üs noktalarından çıkarma, denizde birlikte seyreteme ve deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden geçerken manevra yapma konularında çalıştı yaptı.
Karadeniz Filosu, sonraki aşamalarda gemi mürettebatlarının deniz poligonlarında füze ve topçu atışları yapacağını, mayın temizleme uygulamaları, deniz muharebesi yürütülmesine, denizaltıların tespit ve imhasına, kıyı komutanlık noktasının vurulmasına, sözde düşmanın hava saldırı araçlarıyla düzenlediği saldırının püskürtülmesine ilişkin bir dizi tatbikat yapacağını vurguladı.
Tatbikatta Karadeniz Filosu'nun deniz havacılık ve füze savunma birliklerinin uçakları ile helikopterleri de görev yapıyor.
Tatbikat katılımcılarının faaliyetleri ve tatbikat görevlerinin ifası insansız hava araçlarıyla izleniyor.