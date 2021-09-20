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Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Suriye Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı
Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Suriye Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı
Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb ile iki ülke sınır güvenliğini görüştü. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
ürdün
görüşme
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Ürdün ordusunun resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Huneyti, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'da bulunan Eyyüb ile bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Suriye'nin güneyindeki durum, terörle mücadele başta uyuşturucu olmak üzere sınırdaki kaçakçılık operasyonlarıyla mücadele için yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.İki ülke arasındaki sınır güvenliği alanında daha fazla koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen görüşmede taraflar, ilerleyen zamanlarda istişare ve koordinasyonun süreceğini vurguladı.Açıklamada, Eyyüb'ün Ürdün'e ne zaman geldiği ve Kral 2. Abdullah ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi paylaşılmadı.Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da 23 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede Putin, "Ürdün-Suriye ilişkilerinde normalleşmenin önemine" işaret etmişti. Suriye Savunma Bakanının ziyareti, bu görüşmeden yaklaşık 4 hafta sonra gerçekleşmiş oldu.
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suriye, ürdün, görüşme

Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Suriye Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı

00:03 20.09.2021
© REUTERS / Omar SanadikiÜrdün-Suriye sınırında nöbet tutan Suriye askerleri
Ürdün-Suriye sınırında nöbet tutan Suriye askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Omar Sanadiki
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Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb ile iki ülke sınır güvenliğini görüştü.
Ürdün ordusunun resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Huneyti, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'da bulunan Eyyüb ile bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Suriye'nin güneyindeki durum, terörle mücadele başta uyuşturucu olmak üzere sınırdaki kaçakçılık operasyonlarıyla mücadele için yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.
İki ülke arasındaki sınır güvenliği alanında daha fazla koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen görüşmede taraflar, ilerleyen zamanlarda istişare ve koordinasyonun süreceğini vurguladı.
Açıklamada, Eyyüb'ün Ürdün'e ne zaman geldiği ve Kral 2. Abdullah ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi paylaşılmadı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da 23 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede Putin, "Ürdün-Suriye ilişkilerinde normalleşmenin önemine" işaret etmişti. Suriye Savunma Bakanının ziyareti, bu görüşmeden yaklaşık 4 hafta sonra gerçekleşmiş oldu.
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