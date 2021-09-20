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Volkan Demirel: Fenerbahçe yanlış yaptı
Volkan Demirel: Fenerbahçe yanlış yaptı
Eski kaleci ve antrenör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Demirel, "Fenerbahçe önde baskıyı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T11:16+0300
2021-09-20T11:16+0300
yaşam
volkan demirel
fenerbahçe
başakşehir
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-0 yenildi. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski kaleci ve antrenör Volkan Demirel, maç sonrası sarı lacivertli takımı değerlendirdi.Fenerbahçe'nin Frankfurt maçının çok tempolu geçtiğini belirten Demirel, şunları söyledi:"Almanya'ya gittiler, geldiler, birçok sebep sayabiliriz. Oyuncu değişiklikleri tartışılabilir. Ancak Başakşehir'in nasıl oynayacağı biliniyordu. Oyunu kaleden başlatarak rakibin yarı alanına oyunu yığmaya çalışan bir sistem. Fenerbahçe baskı ile Başakşehir'e cevap vermeye çalıştı. Fenerbahçe önde baskıyı yanlış yaptı. Tolga Ciğerci rahat pas yaptı ve sağdan gelen ikinci atakta gol geldi.'Bu taktik doğru muydu?'Fenerbahçe, genellikle kanatları kullanmaya çalıştı. Ancak etkili olamadı. Stoperler topu orta sahaya getiriyor, onlar da kanada veriyorlar. Kanattan bindiren bek orta yapıyor. Bu taktik Başakşehir'e karşı doğru muydu, tartışılır. Aykut Hoca golden sonra 'Ben bekleyeyim, Fenerbahçe nasılsa gelecek. Ben pozisyon bulurum' diye düşündü. Aykut Hoca'nın planı tuttu, Fenerbahçe'nin planı tutmadı.'Değişiklikler yanlış'Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey kanatlardan mı oynamaktı? Başka şeyler üretebilirdi. Hep söylüyorum; futbolu ayağı bilen oyuncularla oynamak lazım. İkinci yarı yapılan değişiklikler doğru değildi. Daha farklı değişikliklerle oyuna hükmedebilirlerdi. Fenerbahçe için üzücü bir akşam oldu. Umarım bu maçın analizini iyi yaparlar ve bir sonraki maça daha iyi çıkarlar."
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volkan demirel, fenerbahçe, başakşehir

Volkan Demirel: Fenerbahçe yanlış yaptı

11:16 20.09.2021
© AAFenerbahçeli futbolcular
Fenerbahçeli futbolcular - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Eski kaleci ve antrenör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Demirel, "Fenerbahçe önde baskıyı yanlış yaptı. Tolga Ciğerci rahat pas yaptı ve sağdan gelen ikinci atakta gol geldi" dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-0 yenildi. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski kaleci ve antrenör Volkan Demirel, maç sonrası sarı lacivertli takımı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Frankfurt maçının çok tempolu geçtiğini belirten Demirel, şunları söyledi:
"Almanya'ya gittiler, geldiler, birçok sebep sayabiliriz. Oyuncu değişiklikleri tartışılabilir. Ancak Başakşehir'in nasıl oynayacağı biliniyordu. Oyunu kaleden başlatarak rakibin yarı alanına oyunu yığmaya çalışan bir sistem. Fenerbahçe baskı ile Başakşehir'e cevap vermeye çalıştı. Fenerbahçe önde baskıyı yanlış yaptı. Tolga Ciğerci rahat pas yaptı ve sağdan gelen ikinci atakta gol geldi.

'Bu taktik doğru muydu?'

Fenerbahçe, genellikle kanatları kullanmaya çalıştı. Ancak etkili olamadı. Stoperler topu orta sahaya getiriyor, onlar da kanada veriyorlar. Kanattan bindiren bek orta yapıyor. Bu taktik Başakşehir'e karşı doğru muydu, tartışılır. Aykut Hoca golden sonra 'Ben bekleyeyim, Fenerbahçe nasılsa gelecek. Ben pozisyon bulurum' diye düşündü. Aykut Hoca'nın planı tuttu, Fenerbahçe'nin planı tutmadı.

'Değişiklikler yanlış'

Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey kanatlardan mı oynamaktı? Başka şeyler üretebilirdi. Hep söylüyorum; futbolu ayağı bilen oyuncularla oynamak lazım. İkinci yarı yapılan değişiklikler doğru değildi. Daha farklı değişikliklerle oyuna hükmedebilirlerdi. Fenerbahçe için üzücü bir akşam oldu. Umarım bu maçın analizini iyi yaparlar ve bir sonraki maça daha iyi çıkarlar."
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