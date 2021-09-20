https://tr.sputniknews.com/20210920/yargitaydan-bosanma-davasinda-emsal-niteliginde-sosyal-medya-karari-1049057063.html

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal niteliğinde sosyal medya kararı

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal niteliğinde sosyal medya kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz müracaatında, kadının sosyal medya hesaplarında evlilik öncesi soyadını kullanmasının güven sarsıcı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T10:09+0300

2021-09-20T10:09+0300

2021-09-20T10:09+0300

türkiye

yargıtay

güven

boşanma davası

aile mahkemesi

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Eşinin sosyal medya hesabından 7 sene boyunca kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranış olduğunu öne süren koca, boşanma davası açtı. İHA muhabirinin İçtihat Bülteni’nin haberine göre Aile Mahkemesi, davacı erkeğin kadına ağır hakaretler ettiği, kapıyı kilitleyerek kadını eve almadığı, kadına telefonda ithamlarda bulunduğu, davalı kadının ise sosyal medya hesaplarında 7 yıl boyunca kızlık soy adını kullandığına dikkat çekti. Erkeğin ilk evliliğinden olan çocuklarının erkeği ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğu ve erkeğe hakaret ettiği gerekçesiyle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul ederek; erkeğin boşanma davasının kabulüne, tarafların tazminat taleplerinin reddine ve kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti. 'Güven sarsıcı davranışının kanıtı olarak kabul edilemez'Kararı her iki taraf avukatı da istinafa götürdü. Bölge adliye mahkemesi tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Kararı taraflar temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

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yargıtay, güven, boşanma davası, aile mahkemesi