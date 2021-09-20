https://tr.sputniknews.com/20210920/yazar-ozsoy-iktidarin-size-sundugu-seyin-gercekligini-tartismak-gerekir-1049066313.html

Yazar Özsoy: İktidarın size sunduğu şeyin gerçekliğini tartışmak gerekir

Yazar Özsoy: İktidarın size sunduğu şeyin gerçekliğini tartışmak gerekir

Yazar Özsoy, “İktidarlar tüm dünyada ve Türkiye’de de medyayı elinde tutmaya çalışır. Devletin veya iktidarın size sunduğu şeyin gerçekliğini tartışmak... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:27+0300

2021-09-20T13:27+0300

2021-09-20T13:27+0300

görüş

cumartesi anneleri

devlet

yazar

medya

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Yazar Anıl Mert Özsoy, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.'Korku Yokuş Aşağıydı' ve 'Yeniden Deniz Olmak' kitaplarından sonra, son öykü kitabı ‘Herkes Her Şeyin Farkında’ ile okuyucusuyla buluşan Anıl Mert Özsoy, “Bizim ülkemizde her alandaki iktidarlar, mikro ve makro iktidarlar, siyasal iktidarlar maalesef yüzleşmenin çok gerisinde ve öfkeyi ve nefreti perçinleyen bir tavır almış durumdalar” dedi.‘Cumartesi annelerine saygım nefes aldıkça hep artarak devam edecek’Özsoy, “Türkiye toplumsal hareketinde en büyük saygıyı hak eden ve yıllardır mücadelesini sürdüren ‘Cumartesi Anneleri’ çok kıymetli. Onlara saygım nefes aldıkça hep artarak devam edecek. Kitabımda ilk olarak onlara dair bir şey yazmak istedim… Bugünü anlayabilmek için yıllar sonra bugüne baktığımızda toplumsal hafızada yer edecek en önemli öznelerden biri Cumartesi Anneleridir” diye konuştu.‘Medya bir güçtür’Özsoy, şöyle devam etti:“Öykülerimde kentli yoksulluğunu da ele almak istedim” diyen Özsoy, “İnsan bildiği yerde, evinde ölmek istiyor. Bu duygu hepimizde çok ağır bir duygudur. Evin, mekandan çıkıp bize benzemesi, aidiyet kurmamızdaki ilk temel noktalardan biri olması çok özel bir ilgi alanımdı. Kendi kişisel hayatımda da çok uzun süredir bir eve dönme telaşım var” şeklinde konuştu.Özsoy, “Son yıllarda sokağa inen, kendi mücadelesini sokaktan devşiren ve bunun haklı propagandasını yapan bir hareket var: Kadın Hareketi… Onlara çok saygı duyuyorum. Bu ülkenin üreten, emekçi kadınları katlediliyor ve erkek şiddetine maruz kalıyorlar. Müthiş bir dayanışma örneği veriyorlar” diye konuştu.

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2021

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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cumartesi anneleri, devlet, yazar, medya