Yeni bir Filomena yaklaşıyor: 14 yaşındaki İspanyol, 2022'nin hava olaylarına dair kehanette bulundu

İspanyalı Jorge Rey, cabañuelas adlı eski bir hava durumu tahmin tekniğini kullanarak bu yılın başlarında Madrid’i tamamen örten devasa kar yağışını öngördü... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T23:33+0300

2021-09-20T23:33+0300

2021-09-20T23:36+0300

dünya

ispanya

hava durumu

filomena

Filomena kar fırtınası, İspanya’nın büyük bir kısmını hazırlıksız yakaladı. Madrid genel olarak kar görülmeye alışılageldik bir yer değildir, fakat o zamanlar kentin tamamı, kalın bir kar örtüsü ile kaplanmıştı. Kar beyazı kış manzarası, neredeyse tüm Meseta'nın (Kastilya platosu) ovalarına yayılmıştı. Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), haritalarının ve istatistik verilerinin analizine yansıyan durum hakkında birkaç gün önceden uyardı. Jorge Rey ise karın başlayacağını 6 ay önceden biliyordu.Çocukluğundan beri doğaya düşkün olan Rey, “Küçükken çiftçi olmak istiyordum” diye güldü. Fakat o sadece doğayı sevmekle kalmayıp, onu gözlemlemek ve analiz etmek te ilgisini çekiyordu. Doğanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışan Rey, yüzünü meteoroloji dünyasına çevirdi. Hava tahmini, en sevdiği televizyon programı oldu. Genç meteorolog, Sputnik Mundo'ya demecinde, “İzobar haritalarına bakmaya bayılırdım” açıklamasında bulundu.Bu tutkusu mesleğe dönüşen Rey, 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Burgos'a 15 dakika uzaklıkta küçük bir kasaba olan Monasterio de Rodilla'ya taşındı. Bu kasabada otomobil trafiği yok. 100'ün az üzerinde insanın yaşadığı bu yerleşimin çoğu yerinde asfalt ta yok. Kasaba kırsal alanlarla çevrili olduğu için taş ve tuğla evlerin sadece birkaç metre ötesinde isyankar bir doğa dikkat çekiyor. Burası, Rey'in ekosistemi araştırması ve havanın kaprislerine olan sevgisini geliştirmesi için mükemmel bir ortam. Rey yeni evinde, henüz 9 yaşındayken, cabañuelas tekniğini kullanarak hava durumunu tahmin etmeye başladı. Şimdi ise 14 yaşında ve bu güne kadar hala aynı yöntemi kullanıyor.Rey, bu eski tekniği emekliye ayrılmış bir yerli çoban olan Rafa'dan öğrendi. Öğretmeni genç adama gökyüzünün davranışlarını tahmin edebilmesi için doğayı gözlemlemeyi öğretti. Rey, “Bana her şeyi anlatıyordu. Kırsal kesimde nasıl yaşadığından halk bilgeliğinin temellerine kadar. Eski zamanlarda büyüklerinden, ayrıca kendi deneyimlerinden elde ettiği bilgileri anlattı. Onun sayesinde cabañuelas hakkında çok şey öğrendim. Yıllar içinde yöntemi geliştirdim ve mükemmel hale getirmek için yenilikler yaptım” diye konuştu.Cabañuelas, uzun vadede hava durumunu tahmin etmenin bir yöntemidir. Özellikle de bulunulan veya gelecek yılın her ayında meydana gelecek doğal olayların belirlenmesinde kullanılır. Bunun için Ocak veya Ağustos ayının ilk 12, 18 veya 24 gününde meydana gelen meteorolojik değişiklikleri gözlemlemek gerekiyor.Rey, “Bu bilimsel bir yöntem değil, ancak binlerce yıldır kullanılıyor. Fakat bir lokasyonun verilerini toplayan cabañuelas, sadece o lokasyon için etkili oluyor. Örneğin analizim Burgos'tan yapılıyor, bu nedenle Kastilya-Leon'da (özerk topluluk) havanın nasıl olacağını bilebilirim. Muhtemelen Madrid veya Castilla-La Mancha gibi yakınlardaki özerk topluluklar için bir gösterge görevi de görebilir” diye anlattı.Genç adam ağustosun ilk 24 gününe yoğunlaşmış durumda. Rey ilk günden itibaren, gözlemlediği her şeyi not ediyor. Yataktan kalkar kalkmaz güneşin doğuşuna odaklanıyor. Sabah kahvaltı için bahçeye çıktığında nemi kontrol ediyor. Günün geri kalanında meydana gelen fırtınaları, ya da maksimum ve minimum sıcaklıkları not ediyor. Taşların altında biriken suyu bile kontrol ediyor. Ayrıca kuşların uçuşuna da dikkat ediyor. Yüksekte mi süzüldüklerini, yoksa yere yakın mı uçtuklarını bilmek önemli. Bir sonuca varmak için analiz edilmesi gereken sayısız değişken söz konusu.Jorge, “Her şeyin doğru olması için tarlaya çıkmanız ve her zaman her şeyi son derece dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Her şeye bir bütün olarak bakmalısınız” dedi.2022’de hava nasıl olacak?Rey, cabañuelas yönteminin özveri ve hatalar gerektirdiği konusunda bizi ikna etti:Kendi yöntemini kullanarak Filomena kar fırtınasını tahmin eden Rey, şunları söyledi: “Ocak 2021'de Madrid'de kar yağacağına ailemle bahse girdim. Yarısı ‘evet’, yarısı ‘hayır’ dedi. Sonuç olarak neler olduğuna bir bakın.”Genç uzman, 2022 yılına ilişkin tahminlerini web sitesinde yayınladı. Buna göre yıl, 2021 ile aynı şekilde, kar yağışıyla başlayacak. Rey, “Kış sert geçecek ve ocak ayının ikinci yarısında bir dizi yoğun kar yağışı olacak. Yeni bir Filomena’nın yaklaştığı söylenebilir” yorumunda bulundu.Buna göre yağışlar, bahar hava sıcaklıklarının başladığı üçüncü ayın ilk yarısının dışında, şubat ve mart aylarında da devam edecek. Nisan ve mayıs aylarının ilk iki haftası yağmur yağışlı geçecek, ikinci iki hafta ise hava daha istikrarlı hale gelecek, ancak don ihtimali de bulunuyor.Yazın istikrarlı, sıcak ve hafif rüzgarlı bir haziran ayı ile geleceğini, fakat genel olarak sakin bir yaz olmayacağını vurgulayan Rey, şunları söyledi:“Yaz istikrarsız ve yılın bu zamanı için orta dereceli sayılabilecek sıcaklıklarla geçecek.”Genç uzmana göre temmuz ve ağustos aylarında ise rüzgar ve yağmur olacak. Bu durum, bir parça çalkantılı dönemler halinde eylül ve ekim ayının başlarına kadar uzayacak. Onuncu ayın sonunda, kasım ve aralık aylarına kadar uzayacak olan istikrar geri dönecek:“Yılın sonunda 30 derece sıcaklık olacağını söylemiyorum, fakat kışın başlangıcı dikkate alınırsa hoş bir hava olacak.”Bunlar, Rey'in 2022 yılına ilişkin tahmini. Filomena ile ilgili başarısı, doğanın iklim bilimi hakkında söyleyecekleriyle ilgilenen kişilerin sadece internet kullanıcıları olmadığını gösteriyor.Rey, “Çok fazla insan hava durumu ile ilgili tahminleri öğrenmek için bana sosyal ağlarda yazıyor. Hatta bir kent yönetimi, daha doğru veriler elde etmem için meteoroloji istasyonlarını ziyaret etmek üzere bana işbirliği teklifinde bulundu. Bu bölgedeki iklim değişikliğinin sonuçlarını bilmek benim için çok faydalı olurdu” diye konuştu.Zorunlu ortaöğretimin dördüncü yılına yeni başlayan Rey, kendisini profesyonel olarak meteoroloji dünyasına adamak istiyor. Bunu, örneğin fizik veya coğrafya derecesi alarak başarabilir.“Kendimi radyoda veya televizyonda görüyorum” diyen Rey, şu anda kendi bloguna ve Radio Espinosa Merindades'teki hava durumu programına ve elbette ki basitliğin teknolojik karmaşıklığa üstün geldiği cabañuelas yöntemine odaklanmış durumda. Sadece doğayı dinlemeniz gerektiğine dikkat çeken genç meteorolog, “Görünceye kadar inanmayacaksın” ifadelerini kullandı.

