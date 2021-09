https://tr.sputniknews.com/20210920/zenginleri-vergilendirin-elbisesinin-tasarimcisi-vergi-kacakcisi-cikti-1049068540.html

'Zenginleri vergilendirin' elbisesinin tasarımcısı vergi kaçakçısı çıktı

ABD’de Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in (AOC) ilk kez katıldığı Met Gala’da siyasi mesaj vermek için giydiği 'Zengini vergilendirin' yazılı elbisesi çok konuşulmuştu. New York Post, Cortez'in elbisesini tasarlayan, Aurora James'in kurduğu tasarım şirketi Brother Vellies'in, elbisenin üzerine yazdığı mesajla çelişen bir şekilde, çok sayıda vergisini ödemediğinin ortaya çıktığını yazdı. Habere göre, Brother Vellies, New York'ta çalışanlarının 15.000 dolarlık ödemelerinin vergi payını iletmediği için 3 soruşturma başlatıldı.Şirketin vergi borçlarının pandemi öncesi, 2018 ve 2019 yıllarına ait olduğu ve hakkında 2015 yılından bu yana 15 soruşturmanın açıldığı kaydedildi.İç Gelir Servisi'nin, maaş vergilerinin ödenmemesi nedeniyle şirket hakkında toplam 103.220 dolarlık 6 haciz kararı aldığı belirtildi.Tasarımcı Auro James'in şirketinin 41 bin 666 dolar pandemi yardımı aldığı da ortaya çıktı. Bunun yanında, şirketin son yıllarda işçi maaşlarını yatırmaması ve işçileri sigortasız çalıştırması nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduğu belirtildi.Kira ödemeleri de yapılmamışÖte yandan, James'in kiraladığı dükkanların sahiplerine de zamanında ödeme yapmadığı ve birçoğuyla davalık olduğu ortaya çıktı. Buna göre James, 2019'da Manhattan'da tuttuğu dükkan için 5 bin dolar eksik ödedi ve mal sahibi kendisine dava açtı. Ağustos 2020'de ise başka bir mal sahibi Brooklyn'deki dükkanda sözleşme zamanından fazla kaldığı ve 25 bin dolar borçlandığı için James'e tahliye davası açtı. Cortez, James'i savunmuştuAOC, bilet fiyatı 35 bin dolar olan yüksek sosyete bir etkinliğine lüks bir tasarımcıyla katıldığı için sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilere "New York'un seçilmiş yetkilileri, şehrimizin halka hizmet eden kültürel kurumlarını denetleme sorumluluklarımız nedeniyle düzenli olarak Met Gala'ya davet edilir ve katılır. Ben de katılan birkaç kişiden biriydim. Elbisemi de ödünç aldım" diye yanıt vermişti. AOC ayrıca James için "Aurora ve ben beraber çalışmaya başladığımızda, Met Gala'da işçi sınıfından kadınlar olmanın ne anlama geldiği hakkında konuşmaya başladık ve bazı kurumlara meydan okumamız gerektiğini düşündük. Brooklyn'de bit pazarından başlayıp sonun da hayallerindeki yer olan brothervellies'da çalışan ve göçmen kökenli bir kadın olan Aurora James ile sürdürülebilir odaklı çalışmamızdan gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

