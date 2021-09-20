https://tr.sputniknews.com/20210920/zonguldakta-denize-giren-iki-gencten-biri-kayip-1049054212.html

Zonguldak'ta denize giren iki gençten biri kayboldu

Zonguldak'ta denize giren iki gençten biri kayboldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T06:28+0300

2021-09-20T06:28+0300

2021-09-20T06:28+0300

yaşam

zonguldak

deniz

boğulma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg

Songuldak Ereğli plajlar mevkiinde denize giren Yusuf E., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu fark eden Ali K. arkadaşını kurtarmak için denize girdi fakat kendisi de dalgalarla boğuştu.Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Ali K.'yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kadırdı. Ali K.'nın tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf E.'yi bulmak için denizde arama başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210811/antalyada-8-yasindaki-cocuk-otel-havuzunda-boguldu-1047925157.html

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zonguldak, deniz, boğulma