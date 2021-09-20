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https://tr.sputniknews.com/20210920/zonguldakta-denize-giren-iki-gencten-biri-kayip-1049054212.html
Zonguldak'ta denize giren iki gençten biri kayboldu
Zonguldak'ta denize giren iki gençten biri kayboldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T06:28+0300
2021-09-20T06:28+0300
yaşam
zonguldak
deniz
boğulma
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Songuldak Ereğli plajlar mevkiinde denize giren Yusuf E., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu fark eden Ali K. arkadaşını kurtarmak için denize girdi fakat kendisi de dalgalarla boğuştu.Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Ali K.'yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kadırdı. Ali K.'nın tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf E.'yi bulmak için denizde arama başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210811/antalyada-8-yasindaki-cocuk-otel-havuzunda-boguldu-1047925157.html
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zonguldak, deniz, boğulma

Zonguldak'ta denize giren iki gençten biri kayboldu

06:28 20.09.2021
© DHAambulans - acil servis
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
Songuldak Ereğli plajlar mevkiinde denize giren Yusuf E., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu fark eden Ali K. arkadaşını kurtarmak için denize girdi fakat kendisi de dalgalarla boğuştu.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Ali K.'yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kadırdı. Ali K.'nın tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf E.'yi bulmak için denizde arama başlattı.
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