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Zonguldak'ta Kovid-19 aşısının 'koruyucu etkisi azalacak şekilde uygulandığı' tespit edildi
Zonguldak'ta Kovid-19 aşısının 'koruyucu etkisi azalacak şekilde uygulandığı' tespit edildi
Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı' tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:08+0300
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zonguldak
zonguldak valiliği
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
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Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. 17 Temmuz tarihinde uygulanan Kovid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı'nın hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek, izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu. Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.İHA'nın haberine göre, aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
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zonguldak, zonguldak valiliği, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı

Zonguldak'ta Kovid-19 aşısının 'koruyucu etkisi azalacak şekilde uygulandığı' tespit edildi

19:08 20.09.2021
© İHAAşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.
Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA
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Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı' tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.
Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.
17 Temmuz tarihinde uygulanan Kovid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı'nın hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamaya göre bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek, izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu. Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.
İHA'nın haberine göre, aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
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