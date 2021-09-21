Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210921/26-yil-sonra-karsi-karsiyalar-besiktas-adana-demirspor-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1049116977.html
26 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu
26 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:36+0300
2021-09-21T19:36+0300
yaşam
beşiktaş
adana demirspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta 6 eksikBeşiktaş'ta sakatlıkları süren Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.Maçın 11'leriBEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, BatshuayiADANA DEMİRSPOR: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:250:2001:1750_1920x0_80_0_0_408b7495bf932811825b641ea5626167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, adana demirspor

26 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

19:36 21.09.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Beşiktaş
Abone ol
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.
İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Maçın 11'leri

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
ADANA DEMİRSPOR: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:46İzmir depreminde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı için hazırlanan iddianame kabul edildi
19:46CIA Direktörü'nün ziyaretine eşlik eden üst düzey istihbarat görevlisinde 'Havana Sendromu' görüldü
19:41Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor
19:41Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı
19:3626 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:28Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
19:26Eşinin yüzünü falçatayla kesip yaralayan sanığa 'iyi hal' indirimi
19:21Sedat Peker'e Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçundan dava
19:20Papa Francis: Bazıları ölmemi istese de hala hayattayım
19:16Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası
19:16Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
19:10Elektronik atıklardan her gün evde 1 gram altın elde ediyorlar
19:05Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
19:03Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı
18:59Muğla'da Roma dönemine ait 1,5 milyon dolarlık yakut yüzük ele geçirildi
18:59DEVA Partisi binasına saldırıyla ilgili valilikten açıklama
18:586 muhalefet partisinin temsilcileri 'parlamenter sisteme dönüş' için bir araya geldi
18:56SGK'ya dava açan kadını mahkeme haklı buldu: Şimdi iki maaş alıyor
18:46Yeni doğan bebeğini boğan kadın cezaevinde hayatını kaybetti
18:43İngiltere'de karbondioksit kıtlığından ötürü yüz binlerce domuz öldürülebilir