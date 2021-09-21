https://tr.sputniknews.com/20210921/26-yil-sonra-karsi-karsiyalar-besiktas-adana-demirspor-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1049116977.html
26 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu
26 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:36+0300
2021-09-21T19:36+0300
2021-09-21T19:36+0300
yaşam
beşiktaş
adana demirspor
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Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta 6 eksikBeşiktaş'ta sakatlıkları süren Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.Maçın 11'leriBEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, BatshuayiADANA DEMİRSPOR: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga
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beşiktaş, adana demirspor
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ta 6 eksik
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.
İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.
Maçın 11'leri
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
ADANA DEMİRSPOR: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga