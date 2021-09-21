https://tr.sputniknews.com/20210921/3uncu-kattan-dusen-cocugun-bilinci-acik-ic-organlarinda-hasar-olustu-1049107003.html

3'üncü kattan düşen çocuğun bilinci açık, iç organlarında hasar oluştu

3'üncü kattan düşen çocuğun bilinci açık, iç organlarında hasar oluştu

Denizli'de 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin bilicinin açık olduğu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:23+0300

2021-09-21T15:23+0300

2021-09-21T15:23+0300

türkiye

denizli

apartman

çocuk

ambulans

balkon

korkuluk

ilk yardım

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Türkiye'ye 1 ay önce gelen Afgan Nimal-Amine Ahmedi çiftinin çocukları Ali Ahmedi, dün saat 18.00 sıralarında, Denizli'nin Altıntop Mahallesi'nde, evlerinin 3'üncü katındaki balkonda korkuluklara tırmandı. Korkuluklardan sarkan Ali, dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının önüne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yardıma koşan esnaftan Alptürk Çurku, çocuğun kalbinin atmadığını fark ederek, kalp masajı yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan çocuk, sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ali'nin bilicinin açık olduğu ancak bazı iç organlarında düşmeye bağlı hasar oluştuğu belirtildi. Ali'nin, olaydan önce evde sadece teyzesi ve kuzenleri ile olduğu, yaşları 1 ile 6 arasında değişen çocukların sık sık balkonda birlikte oynadıkları öğrenildi. Öte yandan olay anı ve sonrasında yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, çocuğun kaldırımda yürüyen kadının önüne düştüğü, kadının şaşkınlık yaşarken çevredekilerin yardıma koştuğu ve kalbi duran Ali'ye kalp masajı yapıldığı anlar yer almıştı.

türkiye

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denizli, apartman, çocuk, ambulans, balkon, korkuluk, ilk yardım