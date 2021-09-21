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6 muhalefet partisinin temsilcileri 'parlamenter sisteme dönüş' için bir araya geldi
6 muhalefet partisinin temsilcileri 'parlamenter sisteme dönüş' için bir araya geldi
6 Partinin temsilcileri, 'parlamenter sisteme dönüş' için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da toplantı düzenledi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T18:58+0300
2021-09-21T18:58+0300
chp
kemal kılıçdaroğlu
parlamenter sistem
iyi parti
deva partisi
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Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın haberine göre, ikinci kez düzenlenen toplantı dün akşam İstanbul’da gerçekleşti.Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimleri katıldı. CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Profesör Bahadır Erdem, Saadet Partisi’nden Genel Başkan Yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı’nı temsilen toplantıdaydı. Millet İttifakı partilerine ek olarak DEVA’dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün toplantıda hazır bulundu.'Düzenlenmesini Kılıçdaroğlu istedi'Halk TV’ye bilgi veren kaynaklar, “Bu toplantıların düzenlenmesini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediğini aktardı. Ardından öteki partilere de teklif götürüldü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecek. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamuoyu ile paylaşacak. O açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değil. Ama amaç, ortak metin oluşturmak” dedi.'Toplantıların amacı ittifak arayışı değil'Gelecek Partili ve DEVA’lı kaynaklar ise, bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığının altını çizerek, “Amaç; temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek” ifadelerini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, parlamenter sistem, iyi parti, deva partisi

6 muhalefet partisinin temsilcileri 'parlamenter sisteme dönüş' için bir araya geldi

18:58 21.09.2021
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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6 Partinin temsilcileri, 'parlamenter sisteme dönüş' için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da toplantı düzenledi.
Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın haberine göre, ikinci kez düzenlenen toplantı dün akşam İstanbul’da gerçekleşti.
Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimleri katıldı.
CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Profesör Bahadır Erdem, Saadet Partisi’nden Genel Başkan Yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı’nı temsilen toplantıdaydı.
Millet İttifakı partilerine ek olarak DEVA’dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün toplantıda hazır bulundu.

'Düzenlenmesini Kılıçdaroğlu istedi'

Halk TV’ye bilgi veren kaynaklar, “Bu toplantıların düzenlenmesini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediğini aktardı. Ardından öteki partilere de teklif götürüldü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecek. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamuoyu ile paylaşacak. O açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değil. Ama amaç, ortak metin oluşturmak dedi.

'Toplantıların amacı ittifak arayışı değil'

Gelecek Partili ve DEVA’lı kaynaklar ise, bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığının altını çizerek, “Amaç; temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek” ifadelerini kullandı.
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