https://tr.sputniknews.com/20210921/ab-komisyonu-baskanindan-aukus-tepkisi-ab-uyesi-bir-ulkeye-kabul-edilemez-muamele-yapildi-1049089137.html

AB Komisyonu Başkanı’ndan AUKUS tepkisi: AB üyesi bir ülkeye kabul edilemez muamele yapıldı

AB Komisyonu Başkanı’ndan AUKUS tepkisi: AB üyesi bir ülkeye kabul edilemez muamele yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AUKUS adındaki yeni askeri ittifak kuran ABD, Avustralya ve İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T01:56+0300

2021-09-21T01:56+0300

2021-09-21T01:56+0300

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Von der Leyen, CNN televizyonuna açıklamasında, “AB üyesi ülkelerinden birine kabul edilemez bir muamele yapıldı. Ne olduğunu ve neden olduğunu anlamak istiyoruz. Bu nedenle, her zamanki gibi iş yapmaya devam etmeden önce bunu öğrenmeniz gerekir” ifadesini kullandı.Savunma ve güvenlik alanlarında İngiltere ve ABD ile AUKUS adı verilen bir partnerlik anlaşmasını imzalayan Avustralya, Fransız Naval Group şirketiyle yapılan ve ‘yüzyılın kontratı’ olarak gösterilen 56 milyar euro’luk denizaltı anlaşmasından çıktığını duyurmuştu. Bu anlaşmaya göre Naval Group, Avustralya için 12 adet Barracuda tipi saldırı denizaltısı inşa edecekti.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın anlaşmadan çekilmesini ‘müttefiki sırtından bıçaklama’ şeklinde nitelendirerek güvenin baltalandığını kaydetmişti. ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağıran Fransa, bu olay üzerine Avrupa’yı kendi stratejik bağımsızlığını ve savunmasını güçlendirme çağrısında bulunmuştu.

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fransa, cnn, avrupa birliği, ursula von der leyen, aukus