Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/abd-baskani-biden-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-new-yorkta-bir-araya-geldi-1049090706.html
ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T04:34+0300
2021-09-21T04:34+0300
dünya
joe biden
antonio guterres
bm genel kurulu
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049090679_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_aeea6c566f089ebffd19ba8c3405966d.jpg
BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz" dedi.Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.Guterres ise Biden ile yaptıkları görüşmeden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, Biden'ın BM'ye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.
https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-abdde-1049050854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049090679_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_856b65f1eb2f71202daadc647ee21653.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, antonio guterres, bm genel kurulu, görüşme

ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi

04:34 21.09.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden - BM
ABD Başkanı Joe Biden - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.
BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.
Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.
Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz" dedi.
Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.
Guterres ise Biden ile yaptıkları görüşmeden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, Biden'ın BM'ye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.
Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de
Dün, 00:15
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:48Kazakistan’da silahlı saldırıda 5 kişi öldü
04:34ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
04:20Biden yönetimi, mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak
03:35Vatikan'a girişlerde Kovid-19'a yönelik 'Yeşil Geçiş' belgesi şartı
03:33Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız
03:21Enerji Bakanı Dönmez ve Gazprom Başkanı Miller doğalgaz tedarikini görüştü
03:05Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi
02:52Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı
02:45Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Olsa zaten söylerim
02:26TZOB Başkanı Bayraktar: Tavuk eti üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor
02:15Eda Erdem'den Ajda Pekkan’a forma hediyesi
02:15'İngiltere ile ABD arasındaki transatlantik uçuşlar, kasım ayı itibarıyla yeniden başlayacak'
02:07Karı-koca, 'dijital sazan sarmalı' yoluyla 34 vatandaşın 1 milyon 300 bin lira parasını dolandırdı
01:56AB Komisyonu Başkanı’ndan AUKUS tepkisi: AB üyesi bir ülkeye kabul edilemez muamele yapıldı
01:49Dünya Bankası Başkanı: 2023'e kadar tüm dünyanın yüzde 70'inin aşılandığını görmek istiyoruz
01:36Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?
01:19Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum
01:14Marmara'nın nefesi kesiliyor
01:12Rusya ve Güney Osetya çifte vatandaşlık anlaşması imzaladı
01:10Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek