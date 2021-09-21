https://tr.sputniknews.com/20210921/abd-baskani-biden-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-new-yorkta-bir-araya-geldi-1049090706.html
ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T04:34+0300
2021-09-21T04:34+0300
2021-09-21T04:34+0300
dünya
joe biden
antonio guterres
bm genel kurulu
görüşme
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BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz" dedi.Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.Guterres ise Biden ile yaptıkları görüşmeden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, Biden'ın BM'ye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.
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joe biden, antonio guterres, bm genel kurulu, görüşme
ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.
BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.
Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.
Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz" dedi.
Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.
Guterres ise Biden ile yaptıkları görüşmeden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, Biden'ın BM'ye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.
Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.