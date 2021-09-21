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ABD Başkanı Biden'dan seçimi kazanan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tebrik mesajı
ABD Başkanı Biden'dan seçimi kazanan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tebrik mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinde galip gelen mevcut Başbakan Justin Trudeau'yu tebrik etti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:06+0300
2021-09-21T23:06+0300
dünya
abd
joe biden
seçim
justin trudeau
kutlama
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ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinde Başbakan Justin Trudeau ve Liberal Parti'nin galibiyetini kutladı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joseph Biden, bugün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ve onu, Liberal Parti'nin 20 Eylül federal seçimlerindeki zaferinden ötürü tebrik etti" ifadelerine yer verildi.Görüşmede her iki liderin de ABD ile Kanada arasındaki 'güçlü ve derin dostluğun öneminin altını çizdiği' kaydedilen açıklamada ayrıca, ekonomik toparlanma ve Kovid-19'la mücadeleye ilişkin çabaların koordine edilmesi ile ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.Açıklamada, "Başkan, Başbakan Trudeau'ya, ülkemizin en önemli ortaklarından biri olan Kanada ile yakın çalışmaya ve işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme arzusunu dile getirdi" denildi.Kanada'da 20 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimleri sonrasında sandıkların yüzde 92'si açıldı.Mevcut sonuçlara göre, Trudeau'nun Liberal Partisi parlamentodaki toplam 338 sandalyeden 156'sını kazandı ve rakibi Muhafazakar Parti ise, 122 sandalye elde etti.
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abd, joe biden, seçim, justin trudeau, kutlama

ABD Başkanı Biden'dan seçimi kazanan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tebrik mesajı

23:06 21.09.2021
© REUTERS / Leah MillisABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinde galip gelen mevcut Başbakan Justin Trudeau'yu tebrik etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinde Başbakan Justin Trudeau ve Liberal Parti'nin galibiyetini kutladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joseph Biden, bugün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ve onu, Liberal Parti'nin 20 Eylül federal seçimlerindeki zaferinden ötürü tebrik etti" ifadelerine yer verildi.
Görüşmede her iki liderin de ABD ile Kanada arasındaki 'güçlü ve derin dostluğun öneminin altını çizdiği' kaydedilen açıklamada ayrıca, ekonomik toparlanma ve Kovid-19'la mücadeleye ilişkin çabaların koordine edilmesi ile ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Başkan, Başbakan Trudeau'ya, ülkemizin en önemli ortaklarından biri olan Kanada ile yakın çalışmaya ve işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme arzusunu dile getirdi" denildi.
Kanada'da 20 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimleri sonrasında sandıkların yüzde 92'si açıldı.
Mevcut sonuçlara göre, Trudeau'nun Liberal Partisi parlamentodaki toplam 338 sandalyeden 156'sını kazandı ve rakibi Muhafazakar Parti ise, 122 sandalye elde etti.
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