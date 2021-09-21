Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/abdde-atli-sinir-polislerinin-dizginle-kirbaclarcasina-gocmenleri-nehre-surmesine-sorusturma-1049112170.html
ABD'de atlı sınır polislerinin dizginle kırbaçlarcasına göçmenleri nehre sürmesine soruşturma
ABD'de atlı sınır polislerinin dizginle kırbaçlarcasına göçmenleri nehre sürmesine soruşturma
Teksas'ta federal sınır polislerinin at sırtında dizginlerini savurarak göçmenleri sığır gibi nehre geri sürme görüntüleri, ABD'de kölelik döneminde uygulanan... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T17:57+0300
2021-09-21T17:57+0300
dünya
abd
teksas
haiti
göçmen
at
sığır
abd sınır devriyesi
rio grande nehri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049113007_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_f944fb0d898f20c9d7a93c2cbb0f4c98.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'ın çok eleştirilen göçmen politikalarına reform vaadini yüzüne gözüne bulaştırırken, Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas eyaletindeki göçmen karşıtı icraatlara bir yenisi eklendi. Federal sınır polislerinin at sırtında göçmenleri sığır gibi nehre geri sürme görüntülerinin büyük tepki çekmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı, gümrük ve sınır korumadan sorumlu silahlı ve üniformalı federal polis konumundaki ABD Sınır Devriyesi (USBP) mensuplarının bindikleri atların dizginlerini savurarak göçmenleri Rio Grande Nehri'ne sürdükleri görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ABD'de kölelik döneminde uygulanan şiddetle kıyaslandı. İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 'federal sınır polisinin nehirden göçmen geçişini idare etmeye çalıştığı' savunmasını yapsa da 'göçmenlere kötü muamele iddialarını soruşturacaklarını' açıkladı.Görüntüleri izlemenin 'korkunç' olduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, şöyle konuştu:"Görüntülerden bazılarını gördüm. Tam bağlamını bilmiyorum. Hangi bağlamın bunu uygun hale getirebileceğini hayal edemiyorum. Ek ayrıntılara haiz değilsem de bu görüntüleri gören hiçkimsenin kabul edilebilir veya uygun olduğunu düşüneceğini sanmıyorum."Son 2 ayda bir devlet başkanı suikastı, bir deprem ve bir kasırga geçiren Haiti'den gelen 13 bin göçmen, Del Rio'yu Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Acuña bölgesine bağlayan köprünün altındaki derme çatma bir kampta toplanmış durumda. Biden yönetimi, sığınma başvurularının incelenmesinin ardından binlercesini uçaklarla Haiti'ye gönderme planını uygulamaya başladı.AFP muhabiri Paul Ratje'nin çektiği fotoğraflar, Haitililerin aileleri için yiyecek almak amacıyla sınırda gidip gelirken kendilerini atlı polisler tarafından engellenmiş halde bulduklarını gösteriyor. Atlı polisten kaçmak için koşmaya başlayan göçmenlerden birini tişörtünden yakalayan ajanın daireler çizen atın çevresinde göçmeni savurduğunu aktaran Ratje, sözkonusu göçmenin yaralandığını sanmadığını, bir süre sonra sakinleşen ajanların göçmenlerin girişine izin verdiğini söyledi. USBP Direktörü Raul Ortiz, polis memurlarının 'kabul edilemez' karşılık vermediğinden emin olmak için olayın soruşturulduğundan söz ederken, 'göçmenleri kaçakçılardan ayırmaya uğraştıkları zor bir ortamda çalıştıkları' mazeretini öne sürdü. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMYK), ABD'nin Haiti'ye yaptığı sınırdışıları takip ettiğini, zulümden korkan insanların sığınma hakkına sahip olmasının zorunluluk olduğunu söyledi. Bu yıl Meksika sınırına gelen göçmen sayısında artış olduğunu bildiren ABD hükümeti verilerine göre, temmuz ayında sınırda gözaltına alınanların sayısı, 21 yıl aradan sonra ilk kez 200 bini aştı.
abd
teksas
haiti
rio grande nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049113007_211:0:2930:2039_1920x0_80_0_0_d335fb542f757229ebdc4a0f1175207c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, haiti, göçmen, at, sığır, abd sınır devriyesi, rio grande nehri

ABD'de atlı sınır polislerinin dizginle kırbaçlarcasına göçmenleri nehre sürmesine soruşturma

17:57 21.09.2021
© AFP 2021 / PAUL RATJETeksas eyaletinde ABD Sınır Devriyesi'ne (USBP) bağlı federal polis memurları, at üzerinde dizginlerle Haiti göçmenleri yakalayıp Rio Grande Nehri'ne sürerken
Teksas eyaletinde ABD Sınır Devriyesi'ne (USBP) bağlı federal polis memurları, at üzerinde dizginlerle Haiti göçmenleri yakalayıp Rio Grande Nehri'ne sürerken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / PAUL RATJE
Abone ol
Teksas'ta federal sınır polislerinin at sırtında dizginlerini savurarak göçmenleri sığır gibi nehre geri sürme görüntüleri, ABD'de kölelik döneminde uygulanan şiddetle kıyaslanırken, İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma açmak zorunda kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'ın çok eleştirilen göçmen politikalarına reform vaadini yüzüne gözüne bulaştırırken, Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas eyaletindeki göçmen karşıtı icraatlara bir yenisi eklendi. Federal sınır polislerinin at sırtında göçmenleri sığır gibi nehre geri sürme görüntülerinin büyük tepki çekmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı, gümrük ve sınır korumadan sorumlu silahlı ve üniformalı federal polis konumundaki ABD Sınır Devriyesi (USBP) mensuplarının bindikleri atların dizginlerini savurarak göçmenleri Rio Grande Nehri'ne sürdükleri görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ABD'de kölelik döneminde uygulanan şiddetle kıyaslandı.
İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 'federal sınır polisinin nehirden göçmen geçişini idare etmeye çalıştığı' savunmasını yapsa da 'göçmenlere kötü muamele iddialarını soruşturacaklarını' açıkladı.
Görüntüleri izlemenin 'korkunç' olduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, şöyle konuştu:
"Görüntülerden bazılarını gördüm. Tam bağlamını bilmiyorum. Hangi bağlamın bunu uygun hale getirebileceğini hayal edemiyorum. Ek ayrıntılara haiz değilsem de bu görüntüleri gören hiçkimsenin kabul edilebilir veya uygun olduğunu düşüneceğini sanmıyorum."
Son 2 ayda bir devlet başkanı suikastı, bir deprem ve bir kasırga geçiren Haiti'den gelen 13 bin göçmen, Del Rio'yu Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Acuña bölgesine bağlayan köprünün altındaki derme çatma bir kampta toplanmış durumda. Biden yönetimi, sığınma başvurularının incelenmesinin ardından binlercesini uçaklarla Haiti'ye gönderme planını uygulamaya başladı.
AFP muhabiri Paul Ratje'nin çektiği fotoğraflar, Haitililerin aileleri için yiyecek almak amacıyla sınırda gidip gelirken kendilerini atlı polisler tarafından engellenmiş halde bulduklarını gösteriyor. Atlı polisten kaçmak için koşmaya başlayan göçmenlerden birini tişörtünden yakalayan ajanın daireler çizen atın çevresinde göçmeni savurduğunu aktaran Ratje, sözkonusu göçmenin yaralandığını sanmadığını, bir süre sonra sakinleşen ajanların göçmenlerin girişine izin verdiğini söyledi.
USBP Direktörü Raul Ortiz, polis memurlarının 'kabul edilemez' karşılık vermediğinden emin olmak için olayın soruşturulduğundan söz ederken, 'göçmenleri kaçakçılardan ayırmaya uğraştıkları zor bir ortamda çalıştıkları' mazeretini öne sürdü.
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMYK), ABD'nin Haiti'ye yaptığı sınırdışıları takip ettiğini, zulümden korkan insanların sığınma hakkına sahip olmasının zorunluluk olduğunu söyledi.
Bu yıl Meksika sınırına gelen göçmen sayısında artış olduğunu bildiren ABD hükümeti verilerine göre, temmuz ayında sınırda gözaltına alınanların sayısı, 21 yıl aradan sonra ilk kez 200 bini aştı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:16Putin: Rus ekonomisinde koronavirüs pandemisinin neden olduğu durgunluk tamamen sona erdi
18:00YÖK Başkanı, üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı
17:57ABD'de atlı sınır polislerinin dizginle kırbaçlarcasına göçmenleri nehre sürmesine soruşturma
17:54İngiltere doğalgaz krizi için çözüm arıyor
17:54Zuckerberg ve Trump arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı
17:42Rusya’nın 4 kentinden Türkiye’ye uçuşlar bugün yeniden başlatıldı
17:40Denizli'de 12 yaşındaki erkek çocuğa 3 yıl istismarda bulunan 77 yaşındaki şahıs tutuklandı
17:17Tarkan'dan konser kararı: Düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz
17:09BM Genel Sekreteri Guterres: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor
17:09NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti
17:07Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP'yi meşru görmek PKK'yı muhatap almak demektir
17:06BM Genel Kurulu'nda konuşan Biden: İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum
16:59Trump: ABD, göç krizi nedeniyle üçüncü dünya ülkesine dönüşebilir
16:58Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor
16:57Koşuyu son 3 metrede emekleyerek bitirdi, hastaneye kaldırıldı
16:48Libya parlamentosu, hükümetten güvenoyunu geri çekti
16:36Akşener: 2 uçağı satsalar, bütün vilayetlere 2 bin kişilik yurt yapabilirler
16:34Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı
16:33Maske takmak istemeyen kişi, kendisini uyaran benzin istasyonu kasiyerini başından vurarak öldürdü
16:24Türk bankaları ve TL için 3 büyük risk