https://tr.sputniknews.com/20210921/abdde-atli-sinir-polislerinin-dizginle-kirbaclarcasina-gocmenleri-nehre-surmesine-sorusturma-1049112170.html

ABD'de atlı sınır polislerinin dizginle kırbaçlarcasına göçmenleri nehre sürmesine soruşturma

ABD'de atlı sınır polislerinin dizginle kırbaçlarcasına göçmenleri nehre sürmesine soruşturma

Teksas'ta federal sınır polislerinin at sırtında dizginlerini savurarak göçmenleri sığır gibi nehre geri sürme görüntüleri, ABD'de kölelik döneminde uygulanan... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T17:57+0300

2021-09-21T17:57+0300

2021-09-21T17:57+0300

dünya

abd

teksas

haiti

göçmen

at

sığır

abd sınır devriyesi

rio grande nehri

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'ın çok eleştirilen göçmen politikalarına reform vaadini yüzüne gözüne bulaştırırken, Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas eyaletindeki göçmen karşıtı icraatlara bir yenisi eklendi. Federal sınır polislerinin at sırtında göçmenleri sığır gibi nehre geri sürme görüntülerinin büyük tepki çekmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı, gümrük ve sınır korumadan sorumlu silahlı ve üniformalı federal polis konumundaki ABD Sınır Devriyesi (USBP) mensuplarının bindikleri atların dizginlerini savurarak göçmenleri Rio Grande Nehri'ne sürdükleri görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ABD'de kölelik döneminde uygulanan şiddetle kıyaslandı. İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 'federal sınır polisinin nehirden göçmen geçişini idare etmeye çalıştığı' savunmasını yapsa da 'göçmenlere kötü muamele iddialarını soruşturacaklarını' açıkladı.Görüntüleri izlemenin 'korkunç' olduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, şöyle konuştu:"Görüntülerden bazılarını gördüm. Tam bağlamını bilmiyorum. Hangi bağlamın bunu uygun hale getirebileceğini hayal edemiyorum. Ek ayrıntılara haiz değilsem de bu görüntüleri gören hiçkimsenin kabul edilebilir veya uygun olduğunu düşüneceğini sanmıyorum."Son 2 ayda bir devlet başkanı suikastı, bir deprem ve bir kasırga geçiren Haiti'den gelen 13 bin göçmen, Del Rio'yu Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Acuña bölgesine bağlayan köprünün altındaki derme çatma bir kampta toplanmış durumda. Biden yönetimi, sığınma başvurularının incelenmesinin ardından binlercesini uçaklarla Haiti'ye gönderme planını uygulamaya başladı.AFP muhabiri Paul Ratje'nin çektiği fotoğraflar, Haitililerin aileleri için yiyecek almak amacıyla sınırda gidip gelirken kendilerini atlı polisler tarafından engellenmiş halde bulduklarını gösteriyor. Atlı polisten kaçmak için koşmaya başlayan göçmenlerden birini tişörtünden yakalayan ajanın daireler çizen atın çevresinde göçmeni savurduğunu aktaran Ratje, sözkonusu göçmenin yaralandığını sanmadığını, bir süre sonra sakinleşen ajanların göçmenlerin girişine izin verdiğini söyledi. USBP Direktörü Raul Ortiz, polis memurlarının 'kabul edilemez' karşılık vermediğinden emin olmak için olayın soruşturulduğundan söz ederken, 'göçmenleri kaçakçılardan ayırmaya uğraştıkları zor bir ortamda çalıştıkları' mazeretini öne sürdü. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMYK), ABD'nin Haiti'ye yaptığı sınırdışıları takip ettiğini, zulümden korkan insanların sığınma hakkına sahip olmasının zorunluluk olduğunu söyledi. Bu yıl Meksika sınırına gelen göçmen sayısında artış olduğunu bildiren ABD hükümeti verilerine göre, temmuz ayında sınırda gözaltına alınanların sayısı, 21 yıl aradan sonra ilk kez 200 bini aştı.

abd

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haiti

rio grande nehri

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abd, teksas, haiti, göçmen, at, sığır, abd sınır devriyesi, rio grande nehri