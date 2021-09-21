Açığa alınan Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı beraat etti

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Cihan Yavuz ile avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Yavuz, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyerek beraatını talep etti.Sözcü gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçların Cihan Yavuz tarafından işlendiğinin sabit olmaması ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı nedeniyle beraatına karar verdi.Mahkeme ayrıca, daha önce Yavuz hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti. Karar açıklandıktan sonra, muhalefet şerhi koyan üye hakim, Yavuz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini ancak, sanığın eylemleri doğrultusunda, ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, karara katılmadığını ifade etti.
PKK soruşturması kapsamında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, 10 yıla kadar hapisle yargılandığı davadan beraat etti.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan CihanYavuz ile avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Yavuz, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyerek beraatını talep etti.
Sözcü gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçların Cihan Yavuz tarafından işlendiğinin sabit olmaması ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı nedeniyle beraatına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, daha önce Yavuz hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti. Karar açıklandıktan sonra, muhalefet şerhi koyan üye hakim, Yavuz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini ancak, sanığın eylemleri doğrultusunda, ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, karara katılmadığını ifade etti.