Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/agustos-ayinda-toplam-374-milyon-liralik-uyusturucu-ve-kacak-esya-ele-gecirildi-1049098608.html
Ağustos ayında toplam 374 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Ağustos ayında toplam 374 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ağustos ayında yapılan operasyonlarda 374 milyon 165 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T12:15+0300
2021-09-21T12:15+0300
dünya
uyuşturucu
kaçak
gümrük
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048900708_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ff0e5ae88da6d981d901c59fd984ee95.jpg
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan bir aylık dönemde yapılan operasyonlarda, 374 milyon 195 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.Rapora göre, yurt genelinde yapılan operasyonlarda toplam 340 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılırken, operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 87 araca ise el konuldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048900708_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_bcdf9e1954cc9cc550b8e2c34da23c55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, kaçak, gümrük, ticaret bakanlığı

Ağustos ayında toplam 374 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

12:15 21.09.2021
© AAuyuşturucu
uyuşturucu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ağustos ayında yapılan operasyonlarda 374 milyon 165 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan bir aylık dönemde yapılan operasyonlarda, 374 milyon 195 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.
Rapora göre, yurt genelinde yapılan operasyonlarda toplam 340 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılırken, operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 87 araca ise el konuldu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:24Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun: 'Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı'
12:17Vergi olarak sanat eseri bağışladı: Pablo Picasso'nun kızı Maya, babasının 9 eserini Fransa'ya verdi
12:15TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler
12:15Ağustos ayında toplam 374 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
12:04Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasına Rusya'dan yanıt
11:55İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor
11:54FAS, Booking’in cezasını ödememesi halinde mahkemeye başvuracak
11:48Cumhuriyet yazarı Sağlam, Naci Ağbal ile görüşmesini aktardı: Merkez Bankası'nı uyardı
11:26Kübra Par: Madem çözümün adresi İmralı, siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz?
11:23Sular çekildi, İznik Gölü'nde bulunan bazilika gün yüzüne çıktı
11:22Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama
11:06Mehmet Barlas: Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var
10:54CHP'li Açıkel: İktidara geldiğimizde bir yıl içinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz
10:52El Salvador lideri kendine 'diktatör' dedi
10:48İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı
10:41Fahiş fiyatlara karşı eylem planıyla ilgili detaylar belli oldu
10:24Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
10:23Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi
10:20Selvi: Kılıçdaroğlu, İmralı’ya da gidecek mi?
10:19Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı: Hastanede çıkartılabildi