https://tr.sputniknews.com/20210921/agustos-ayinda-toplam-374-milyon-liralik-uyusturucu-ve-kacak-esya-ele-gecirildi-1049098608.html

Ağustos ayında toplam 374 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Ağustos ayında toplam 374 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ağustos ayında yapılan operasyonlarda 374 milyon 165 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:15+0300

2021-09-21T12:15+0300

2021-09-21T12:15+0300

dünya

uyuşturucu

kaçak

gümrük

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan bir aylık dönemde yapılan operasyonlarda, 374 milyon 195 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.Rapora göre, yurt genelinde yapılan operasyonlarda toplam 340 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılırken, operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 87 araca ise el konuldu.

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uyuşturucu, kaçak, gümrük, ticaret bakanlığı