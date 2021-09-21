https://tr.sputniknews.com/20210921/aksener-2-ucagi-satsalar-butun-vilayetlere-2-bin-kisilik-yurt-yapabilirler-1049109855.html

Akşener: 2 uçağı satsalar, bütün vilayetlere 2 bin kişilik yurt yapabilirler

Akşener: 2 uçağı satsalar, bütün vilayetlere 2 bin kişilik yurt yapabilirler

İYİ Parti lideri Meral Akşener, üniversite öğrencilerinin yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle başlattıkları eyleme ilişkin konuştu. Akşener, "Erdoğan ve... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T16:36+0300

2021-09-21T16:36+0300

2021-09-21T16:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

öğrenci

yurt

iyi parti

barınma

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Çatalca ilçesinde mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlar ve esnafla konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, Türkiye'nin her yerinde esnafın elektrik fiyatından şikayetçi olduğunu gözlemlediğini aktardı ve "O dükkanların içinde Türkiye’nin özetini görüyoruz" dedi.Market ve eczanelerde veresiye defterleri gördüğünü vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:"Bu gezilerde esnaf dükkanlarında işsiz gence rastlıyoruz, o esnaf dükkanlarında çiftçi ve besiciye rastlıyoruz. Tencere kaynatmakta zorlanan kadına rastlıyoruz, emekliye rastlıyoruz, atanamamış gençlere rastlıyoruz. Dolayısıyla o dükkanların içinde Türkiye’nin özetini görüyoruz. Bugün itibariyle biz bu dükkanlarda yaşananların, dertli insanların dertlerini öğreniyoruz. Çözümler üretiyoruz.Ben, 5 Doğu Anadolu ilinden geldim. Bugün de İstanbul’un en batı ucundayız. Ortak noktalar şu; elektrik parasından şikâyet var. Türkiye’nin her yerinde esnaf, elektrik fiyatından şikayetçi. Mamulün pahalı gelmesinden ve vatandaşın alım gücünün düşüklüğünden şikâyet ediliyor. Özellikle market ve eczanelerde inanılmaz veresiye defterleri gördük. Bütün bunların neticesinde Türkiye’de esnaf üzerinden Türkiye’nin dertli kesimlerinin dertlerini öğrenip çözüm üretiyoruz. İYİ Parti olarak suni gündemlerin peşinden gitmeyeceğiz, gerçek derdin ve gerçek çözümlerin peşinde olacağız."'İsrafın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur'Meral Akşener, yurt ve kira sorunu nedeniyle eylem yapan öğrencilerle ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:"Ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum; 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine, iki uçağı satsalar Türkiye’nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik birinci sınıf yurt yapabilirler. Pek çok gencimizin yurt sorunu ortadan kalkar. Öğrencilere, gençlere beddua etmek yerine bu israfın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur.Kiralarla ilgili derin bir problem var. Kentsel dönüşümlere dair yapılan planlamaların yanlışlığı, o meselenin patlaması; 250 bin dolara mültecilere vatandaşlık satılıyor ev alma üzerinden, bir de onun üzerinden patladı. Beceriksizlik, plansızlık sebebi ile öğrenciler bu sene okula gidecek bir de onlar üzerinden yurt yeterli değil, bunların neticesinde bu çocuklar ‘Bizi görün, bize kulaklarınızı açın’ diye bir tavır koydular. O tavrın sertlikle müdahale edilerek dağıtılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."

https://tr.sputniknews.com/20210920/artan-kira-ve-yurt-ucretleri-nedeniyle-barinamiyoruz-diyen-gencler-bu-geceyi-de-sokakta-gecirecek-1049084559.html

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recep tayyip erdoğan, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, öğrenci, yurt, iyi parti, barınma