https://tr.sputniknews.com/20210921/alman-basbakan-adayi-laschet-sansolyeligimde-turkiye-ile-iliskilerin-daha-iyi-olmasini-umuyorum-1049088671.html

Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum

Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T01:19+0300

2021-09-21T01:19+0300

2021-09-21T01:19+0300

dünya

almanya

türkiye

seçim

armin laschet

hristiyan demokrat birlik (cdu)

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Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi.Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda açıklama yaptı.AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası" ifadelerini kullandı.Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet, "En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. İkincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek; Dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında. Bunlara enerji dönüşümünü başarmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak. Afganistan'da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak" yanıtını verdi.Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210920/almanyada-basbakan-adaylari-genel-secimlerden-once-son-kez-canli-yayinda-karsi-karsiya-geldi-1049052924.html

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almanya, türkiye, seçim, armin laschet, hristiyan demokrat birlik (cdu)