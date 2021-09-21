https://tr.sputniknews.com/20210921/alman-basbakan-adayi-laschet-sansolyeligimde-turkiye-ile-iliskilerin-daha-iyi-olmasini-umuyorum-1049088671.html
Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum
Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T01:19+0300
2021-09-21T01:19+0300
2021-09-21T01:19+0300
dünya
almanya
türkiye
seçim
armin laschet
hristiyan demokrat birlik (cdu)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049088644_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_43539973edc717af69a06b2e459b8fa0.jpg
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi.Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda açıklama yaptı.AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası" ifadelerini kullandı.Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet, "En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. İkincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek; Dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında. Bunlara enerji dönüşümünü başarmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak. Afganistan'da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak" yanıtını verdi.Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210920/almanyada-basbakan-adaylari-genel-secimlerden-once-son-kez-canli-yayinda-karsi-karsiya-geldi-1049052924.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049088644_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_bc70cafb8bc3576c8420c96c3e439948.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, türkiye, seçim, armin laschet, hristiyan demokrat birlik (cdu)
Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" dedi.
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda açıklama yaptı.
AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası" ifadelerini kullandı.
Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet, "En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. İkincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek; Dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında. Bunlara enerji dönüşümünü başarmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak. Afganistan'da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak" yanıtını verdi.
Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini söyledi.