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https://tr.sputniknews.com/20210921/almanyada-rehine-krizi-silahli-bir-kisi-otobusteki-3-yolcuyu-rehin-aldi-1049122639.html
Almanya'da rehine krizi: Silahlı bir kişi, otobüsteki 3 yolcuyu rehin aldı
Almanya'da rehine krizi: Silahlı bir kişi, otobüsteki 3 yolcuyu rehin aldı
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki otoyolda seyir halindeki otobüste silahlı 1 kişinin 3 yolcuyu rehin aldığı bildirildi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T22:48+0300
2021-09-21T22:48+0300
2021-09-21T22:48+0300
dünya
almanya
bavyera
rehine krizi
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Alman Bild gazetesinin haberine göre, olay yerinde bir bombanın imha edildiğine dair sesler duyuldu.
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almanya, bavyera, rehine krizi
Almanya'da rehine krizi: Silahlı bir kişi, otobüsteki 3 yolcuyu rehin aldı
Ayrıntılar geliyor
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki otoyolda seyir halindeki otobüste silahlı 1 kişinin 3 yolcuyu rehin aldığı bildirildi. Polis otoyolu trafiğe kapattı.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, olay yerinde bir bombanın imha edildiğine dair sesler duyuldu.