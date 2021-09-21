https://tr.sputniknews.com/20210921/ameliyat-icin-hastasindan-15-bin-tl-isteyen-profesor-gozaltina-alindi-1049118744.html

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen profesör gözaltına alındı

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen profesör gözaltına alındı

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T., parayı aldığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T20:19+0300

2021-09-21T20:19+0300

2021-09-21T20:19+0300

türkiye

bursa

polis

gözaltı

ameliyat

doktor

hasta

para

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İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde görevli Prof. Dr. T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi. Hastanın polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı.Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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bursa, polis, gözaltı, ameliyat, doktor, hasta, para