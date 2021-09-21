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https://tr.sputniknews.com/20210921/ankarada-9-kisinin-oldugu-yht-kazasinda-mudur-yardimcisi-risk-analizleri-hakkinda-bilgim-yok-1049099849.html
Ankara’da 9 kişinin öldüğü YHT kazasında müdür yardımcısı: Risk analizleri hakkında bilgim yok
Ankara’da 9 kişinin öldüğü YHT kazasında müdür yardımcısı: Risk analizleri hakkında bilgim yok
Ankara’da 2 yıl önce meydana gelen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği YHT kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Tanık olarak... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T12:42+0300
2021-09-21T12:42+0300
türkiye
ankara
dava
kaza
yht
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Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz alan avukatlar, kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunun yasal dayanaktan yoksun olduğunu, raporu hazırlayanların uzmanlık alanlarına yer verilmediğini belirterek, raporun dikkate alınmamasını talep etti.BirGün gazetesinin haberine göre kaza tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı olan İsmail Çağlar tanık olarak dinlendi. Müşteki ve sanık avukatlarının sorularının çoğuna yanıt vermeyen Çağlar, “Kazanın olduğu hattın sinyalizasyon sistemi olmadan ulaşıma açılmasıyla ilgili yapılan risk analizleri hakkında bilginiz var mı?” sorusuna “Bilgim yok” yanıtını verdi.Davanın sanıkları arasında yer alan ve Samsun’dan Ankara’ya görevlendirmeyle gelen tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım’a önce gerekli eğitimlerin verildiğini iddia eden tanık Çağlar, sanık avukatının “Makasçı Osman Yıldırım’ın gerekli eğitimi aldığını söylediniz ancak hiçbir eğitime katılmamış. Buna rağmen neden onu görevlendirdiniz?” sorusuna, “Osman Yıldırım Samsun’da da makasçıydı. Buraya (Ankara) geldiğinde eğitim almıştır” diye yanıt verdi. Çağlar, makasçının Ankara’da görevlendirilmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını da öne sürdü.Müdür, makinistleri hatalı bulmuştuDavanın haziran ayındaki duruşmasında tanık olarak dinlenen dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da kazanın tamamen makasçı ve makinistlerin hatasından kaynaklandığını öne sürmüştü. Apaydın, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hattın neden açıldığı ve bu kararı kimin aldığı yönündeki soruyu, “Biz burayı açtığımızda çok büyük bir rahatlama oldu. Hem gelir kaybı önlendi hem de müşteri memnuniyeti arttı. Hattın açılması yönünde kimsenin bir talimatı olmadı. Bu tamamen TCDD yönetiminin aldığı ortak karardır” diye yanıtlamıştı.
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ankara, dava, kaza, yht

Ankara’da 9 kişinin öldüğü YHT kazasında müdür yardımcısı: Risk analizleri hakkında bilgim yok

12:42 21.09.2021
© AA / Metin AktasAnkara'da tren kazası
Ankara'da tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA / Metin Aktas
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Ankara’da 2 yıl önce meydana gelen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği YHT kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Tanık olarak dinlenen eski TCDD Genel Müdür Yardımcısı Çağlar, hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan açılmasıyla ilgili yapılan risk analizleri hakkında 'bilgisinin olmadığını' söyledi.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan avukatlar, kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunun yasal dayanaktan yoksun olduğunu, raporu hazırlayanların uzmanlık alanlarına yer verilmediğini belirterek, raporun dikkate alınmamasını talep etti.
BirGün gazetesinin haberine göre kaza tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı olan İsmail Çağlar tanık olarak dinlendi. Müşteki ve sanık avukatlarının sorularının çoğuna yanıt vermeyen Çağlar, “Kazanın olduğu hattın sinyalizasyon sistemi olmadan ulaşıma açılmasıyla ilgili yapılan risk analizleri hakkında bilginiz var mı?” sorusuna “Bilgim yok” yanıtını verdi.
Davanın sanıkları arasında yer alan ve Samsun’dan Ankara’ya görevlendirmeyle gelen tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım’a önce gerekli eğitimlerin verildiğini iddia eden tanık Çağlar, sanık avukatının “Makasçı Osman Yıldırım’ın gerekli eğitimi aldığını söylediniz ancak hiçbir eğitime katılmamış. Buna rağmen neden onu görevlendirdiniz?” sorusuna, “Osman Yıldırım Samsun’da da makasçıydı. Buraya (Ankara) geldiğinde eğitim almıştır” diye yanıt verdi. Çağlar, makasçının Ankara’da görevlendirilmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını da öne sürdü.

Müdür, makinistleri hatalı bulmuştu

Davanın haziran ayındaki duruşmasında tanık olarak dinlenen dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da kazanın tamamen makasçı ve makinistlerin hatasından kaynaklandığını öne sürmüştü.
Apaydın, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hattın neden açıldığı ve bu kararı kimin aldığı yönündeki soruyu, “Biz burayı açtığımızda çok büyük bir rahatlama oldu. Hem gelir kaybı önlendi hem de müşteri memnuniyeti arttı. Hattın açılması yönünde kimsenin bir talimatı olmadı. Bu tamamen TCDD yönetiminin aldığı ortak karardır” diye yanıtlamıştı.
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