https://tr.sputniknews.com/20210921/asli-baykaldan-chpli-cevikozun-mavi-vatan-yorumuna-tepki-ana-muhalefet-icin-olacak-is-degil-1049093117.html

Aslı Baykal'dan CHP'li Çeviköz'ün Mavi Vatan yorumuna tepki: Ana muhalefet için olacak iş değil

Aslı Baykal'dan CHP'li Çeviköz'ün Mavi Vatan yorumuna tepki: Ana muhalefet için olacak iş değil

Aslı Baykal, CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T09:16+0300

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politika

deniz baykal

ünal çeviköz

aslı baykal ataman

tepki

mavi vatan

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi.Baykal, "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına hukukuna Akdeniz’de sahip çıkmak. Buralar da vatandır demek.Yunanistan’ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil" dedi.CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Karar TV'ye yaptığı açıklamada 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili olarak "Zannediyorum AKP iktidarının dış politikayı askerileştirme ve dış politikayı biraz daha agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylem gibi" demişti.Çeviköz, "Mavi Vatan, tarifine baktığınız zaman, bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram gibi. Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadesini kullanmıştı.

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deniz baykal, ünal çeviköz, aslı baykal ataman, tepki, mavi vatan