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Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek
Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek
Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Petrişenko, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı birlikte karşılık verilmesi için önlemler... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T01:10+0300
2021-09-21T01:10+0300
dünya
rusya
belarus
avrasya ekonomik birliği (aeb)
yaptırım
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Avrasya Ekonomi Komisyonu Ticaret Kurulu üyesi, Rus diplomat Andrey Slepnev'le Minsk'te bir araya gelen Petrişenko, görüşmenin başındaki konuşmasında Batı'nın yaptırımlarına karşı atılacak ortak adım konusundaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.Şu an itibarıyla üç gruptan oluşan bir mekanizmanın söz konusu olduğunu anlatan Petrişenko, "Birinci grupta AEB'nin mevcut yasal zemini dikkate alınarak mutabık kalınan eylemler, ikinci grupta misilleme eylemlerinin siyasi ve ekonomik biçimlerinin yer alıyor. Bunlar hazırlanarak devlet başkanlarının görüşüne sunulacak" dedi.Petrişenko, üçüncü gruptaysa AEB'nin mevcut yasal zemininde düzeltme yaparak uygulayabilecekleri önlemlerin yer aldığını kaydetti.Slepnev'le AEB ülkelerinin bir üye ülkeye yaptırım baskısı uygulanması halinde gerçekleştirebileceği ortak eylemleri, alabileceği misilleme önlemlerini konuşacaklarını belirten Petrişenko, "Yaptırım baskısına önce Belarus, ardından Rusya ve yeniden Belarus maruz kaldı. Bu nedenle böyle bir inisiyatif alıyoruz. Bu konu, devlet başkanları düzeyinde de gündeme geldi ve bununla ilgili talimat var" ifadelerini kullandı.
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rusya, belarus, avrasya ekonomik birliği (aeb), yaptırım

Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek

01:10 21.09.2021
© SputnikAvrasya Ekonomik Birliği (AEB)
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik
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Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Petrişenko, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı birlikte karşılık verilmesi için önlemler geliştirdiğini söyledi.
Avrasya Ekonomi Komisyonu Ticaret Kurulu üyesi, Rus diplomat Andrey Slepnev'le Minsk'te bir araya gelen Petrişenko, görüşmenin başındaki konuşmasında Batı'nın yaptırımlarına karşı atılacak ortak adım konusundaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Şu an itibarıyla üç gruptan oluşan bir mekanizmanın söz konusu olduğunu anlatan Petrişenko, "Birinci grupta AEB'nin mevcut yasal zemini dikkate alınarak mutabık kalınan eylemler, ikinci grupta misilleme eylemlerinin siyasi ve ekonomik biçimlerinin yer alıyor. Bunlar hazırlanarak devlet başkanlarının görüşüne sunulacak" dedi.

Petrişenko, üçüncü gruptaysa AEB'nin mevcut yasal zemininde düzeltme yaparak uygulayabilecekleri önlemlerin yer aldığını kaydetti.

Slepnev'le AEB ülkelerinin bir üye ülkeye yaptırım baskısı uygulanması halinde gerçekleştirebileceği ortak eylemleri, alabileceği misilleme önlemlerini konuşacaklarını belirten Petrişenko, "Yaptırım baskısına önce Belarus, ardından Rusya ve yeniden Belarus maruz kaldı. Bu nedenle böyle bir inisiyatif alıyoruz. Bu konu, devlet başkanları düzeyinde de gündeme geldi ve bununla ilgili talimat var" ifadelerini kullandı.
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