Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek

Avrasya Ekonomi Komisyonu Ticaret Kurulu üyesi, Rus diplomat Andrey Slepnev'le Minsk'te bir araya gelen Petrişenko, görüşmenin başındaki konuşmasında Batı'nın yaptırımlarına karşı atılacak ortak adım konusundaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.



Şu an itibarıyla üç gruptan oluşan bir mekanizmanın söz konusu olduğunu anlatan Petrişenko, "Birinci grupta AEB'nin mevcut yasal zemini dikkate alınarak mutabık kalınan eylemler, ikinci grupta misilleme eylemlerinin siyasi ve ekonomik biçimlerinin yer alıyor. Bunlar hazırlanarak devlet başkanlarının görüşüne sunulacak" dedi.



Petrişenko, üçüncü gruptaysa AEB'nin mevcut yasal zemininde düzeltme yaparak uygulayabilecekleri önlemlerin yer aldığını kaydetti.



Slepnev'le AEB ülkelerinin bir üye ülkeye yaptırım baskısı uygulanması halinde gerçekleştirebileceği ortak eylemleri, alabileceği misilleme önlemlerini konuşacaklarını belirten Petrişenko, "Yaptırım baskısına önce Belarus, ardından Rusya ve yeniden Belarus maruz kaldı. Bu nedenle böyle bir inisiyatif alıyoruz. Bu konu, devlet başkanları düzeyinde de gündeme geldi ve bununla ilgili talimat var" ifadelerini kullandı.