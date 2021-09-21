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Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası
Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası
Avrupa Adalet Divanı, faaliyeti durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası kesti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:16+0300
2021-09-21T19:16+0300
2021-09-21T19:26+0300
dünya
polonya
avrupa adalet divanı
lüksemburg
maden
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın, sınırına yakın kömür madenleri nedeniyle Polonya'ya karşı açtığı davayı karara bağladı.Kararda, "Polonya'nın Turow madeninde linyit çıkartmaya son vermediği için AB Komisyonu'na günlük 500 bin euro para cezası ödemesine hükmedildi" ifadesi kullanıldı.Polonya kararı uygulamamıştıMahkeme, mayıs ayında geçici tedbir olarak söz konusu madenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermiş, Polonya ise bu kararı uygulamamıştı.Polonya, elektrik üretiminin yaklaşık yarısını kömür ile sağlıyor. Turow maden yatağı, ülkenin kömür kaynakları arasında önem taşıyor.
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polonya, avrupa adalet divanı, lüksemburg, maden
Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası 19:16 21.09.2021 (güncellendi: 19:26 21.09.2021)
Avrupa Adalet Divanı, faaliyeti durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası kesti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın, sınırına yakın
kömür madenleri
nedeniyle
Polonya'
ya karşı açtığı davayı karara bağladı.
Kararda,
"Polonya'nın Turow madeninde linyit çıkartmaya son vermediği için AB Komisyonu'na günlük 500 bin euro para cezası ödemesine hükmedildi"
ifadesi kullanıldı.
Polonya kararı uygulamamıştı
Mahkeme, mayıs ayında geçici tedbir olarak söz konusu madenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermiş, Polonya ise bu kararı uygulamamıştı.
Polonya, elektrik üretiminin yaklaşık yarısını kömür ile sağlıyor. Turow maden yatağı, ülkenin kömür kaynakları arasında önem taşıyor.