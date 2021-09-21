Avrupa Birliği: Kabil ve 'AUKUS' stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiğini gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi'nin bu seneki ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Maros Sefcovic, bakanların AB'nin güvenliğinde stratejik özerklik konusunu ele aldığını dile getirdi.Sefcovic, "Kabil ve AUKUS'tan sonra diyebilirim ki; çıkarılacak doğal sonuç, stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiği" dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Birliğin Durumu' konuşmasında savunma işbirliğini güçlendirmek gerektiğiyle ilgili sözlerine atıfta bulunan Sefcovic, bugünkü toplantının atmosferinin de bu yönde olduğunu belirtti.Geçen hafta ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, 'AUKUS' adı altında yeni bir güvenlik işbirliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Afganistan'daki gelişmeler ve 'AUKUS' anlaşmasıyla ilgili gelişmelerin AB'nin stratejik özerklik konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.
Avrupa Birliği(AB) Genel İşler Konseyi'nin bu seneki ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Maros Sefcovic, bakanların AB'nin güvenliğinde stratejik özerklik konusunu ele aldığını dile getirdi.
Sefcovic, "Kabil ve AUKUS'tan sonra diyebilirim ki; çıkarılacak doğal sonuç, stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiği" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Birliğin Durumu' konuşmasında savunma işbirliğini güçlendirmek gerektiğiyle ilgili sözlerine atıfta bulunan Sefcovic, bugünkü toplantının atmosferinin de bu yönde olduğunu belirtti.