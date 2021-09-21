https://tr.sputniknews.com/20210921/avrupa-sampiyonu-ampute-futbol-milli-takimi-anitkabiri-ziyaret-etti-1049118388.html

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, kupayla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

anıtkabir

ziyaret

ampute milli takımı

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'e geldi.Heyet, "Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerin yer aldığı çelenk ile Atatürk'ün mozolesine yürüdü.TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

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anıtkabir, ziyaret, ampute milli takımı