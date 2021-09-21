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Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti
Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, kupayla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T20:08+0300
2021-09-21T20:08+0300
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türkiye
anıtkabir
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ampute milli takımı
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'e geldi.Heyet, "Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerin yer aldığı çelenk ile Atatürk'ün mozolesine yürüdü.TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
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anıtkabir, ziyaret, ampute milli takımı
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti 20:08 21.09.2021 (güncellendi: 20:10 21.09.2021)
Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, kupayla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'e geldi.
Heyet, "
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerin yer aldığı çelenk ile Atatürk'ün mozolesine yürüdü.
TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.