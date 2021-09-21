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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210921/bakan-koca-18-yas-ve-ustu-nufusumuzda-en-az-iki-doz-asi-olanlarin-orani--yuzde-50yi-gecti-1049095525.html
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti" ifadelerini kullandı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T10:13+0300
2021-09-21T10:13+0300
2021-09-21T10:16+0300
fahrettin koca
koronavirüs
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak."
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fahrettin koca, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti 10:13 21.09.2021 (güncellendi: 10:16 21.09.2021)
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak."