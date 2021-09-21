https://tr.sputniknews.com/20210921/bakan-koca-18-yas-ve-ustu-nufusumuzda-en-az-iki-doz-asi-olanlarin-orani--yuzde-50yi-gecti-1049095525.html

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti

Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti" ifadelerini kullandı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:13+0300

2021-09-21T10:13+0300

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fahrettin koca

koronavirüs

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak."

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fahrettin koca, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı