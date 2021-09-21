https://tr.sputniknews.com/20210921/bakan-mustan-otomobil-bayisinin-stok-yaptigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1049087223.html

Bakan Muş'tan otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Muş'tan otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Muş, otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin "Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T00:32+0300

2021-09-21T00:32+0300

2021-09-21T00:40+0300

türkiye

mehmet muş

otomobil

stok

stokçuluk

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin, yetkililerin ilk incelemeyi gerçekleştirdiğini ve söz konusu araçların kiralanmak üzere bekletildiği bilgisinin verildiğini belirterek, "Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadesini kullandı.Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti.Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunları kaydetti:

türkiye

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mehmet muş, otomobil, stok, stokçuluk