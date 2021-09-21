Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/bakan-pakdemirli-kuru-fasulye-uretiminde-cumhuriyet-tarihi-rekoru-kirildi-1049104033.html
Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik çalışmalar ve desteklerin sonuç verdiğini, 2020 yılında Cumhuriyet tarihi rekorunun... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T14:09+0300
2021-09-21T14:09+0300
türkiye
bitlis
kuru fasulye
bekir pakdemirli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049103809_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_53d44cbfa43d711d62d9cedd58fb94bc.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye fasulye üretiminin yüzde 12'sini üreterek 2002 yılında 50. sırada iken geçen yıl 3. sıraya yükselen Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye Bitlis'te bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de eşlik etti.Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerindeki üretimde Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirten Pakdemirli, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan Bitlis'ten, geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla artış var" ifadelerini kullandı.'Bu üreticimizin başarısı'Kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:Bitlisli çiftçi İşler de üretimden memnun olduklarını ve Bakanlığın desteğiyle üretimi daha da artıracaklarını ifade etti.
türkiye
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049103809_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f26d31e1b480ed6d9cb27ce2084105ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitlis, kuru fasulye, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

14:09 21.09.2021
© AABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik çalışmalar ve desteklerin sonuç verdiğini, 2020 yılında Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye fasulye üretiminin yüzde 12'sini üreterek 2002 yılında 50. sırada iken geçen yıl 3. sıraya yükselen Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye Bitlis'te bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de eşlik etti.
Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerindeki üretimde Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirten Pakdemirli, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan Bitlis'ten, geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla artış var" ifadelerini kullandı.

'Bu üreticimizin başarısı'

Kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah'a şükür Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun."
Bitlisli çiftçi İşler de üretimden memnun olduklarını ve Bakanlığın desteğiyle üretimi daha da artıracaklarını ifade etti.
730000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:11AİHM, Litvinenko'nun ölümünden Rusya'yı sorumlu tuttu
15:10Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
15:04Perm’deki üniversite saldırısının ardından Rusya yasta
15:04TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin lira teklifi' açıklaması
15:02'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz
15:01Hindistan'da ilk kez Kovid sonrası akciğer ve böbrekte kara mantar vakası: Hastanın organları alındı
15:00Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi
14:56Gaziantep coğrafi işaret tescilinde AB'yi solladı
14:53Açığa alınan Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı beraat etti
14:46Türeci ve Şahin, Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu
14:39Düğünde oynayarak çekim yapan kameraman tazminat ödeyecek
14:33Ayanis Kalesi'nde çöplük kazısı: 'Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler'
14:28Koronavirüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü
14:17'Kibar Feyzo' lakaplı yankesici tutuklandı
14:09Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
14:08Patruşev: ABD, kontrolünü artırmak için Asya-Pasifik bölgesine darbe vuruyor
14:04İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
13:56Konut mağdurlarından suç duyurusu: 'Biz yandık, başkası yanmasın'
13:55Kovid-19 aşılarını tamamlayan Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebiliyor?
13:52Takibe düşen bireysel kredilerde artış