https://tr.sputniknews.com/20210921/bakan-pakdemirli-kuru-fasulye-uretiminde-cumhuriyet-tarihi-rekoru-kirildi-1049104033.html

Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik çalışmalar ve desteklerin sonuç verdiğini, 2020 yılında Cumhuriyet tarihi rekorunun... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T14:09+0300

2021-09-21T14:09+0300

2021-09-21T14:09+0300

türkiye

bitlis

kuru fasulye

bekir pakdemirli

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye fasulye üretiminin yüzde 12'sini üreterek 2002 yılında 50. sırada iken geçen yıl 3. sıraya yükselen Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye Bitlis'te bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de eşlik etti.Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerindeki üretimde Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirten Pakdemirli, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan Bitlis'ten, geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla artış var" ifadelerini kullandı.'Bu üreticimizin başarısı'Kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:Bitlisli çiftçi İşler de üretimden memnun olduklarını ve Bakanlığın desteğiyle üretimi daha da artıracaklarını ifade etti.

türkiye

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bitlis, kuru fasulye, bekir pakdemirli