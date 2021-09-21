https://tr.sputniknews.com/20210921/belediye-baskanindan-yolun-kazilmasina-tepki-bir-cukura-dusuyorsaniz-bilin-ki-teski-yuzunden-1049107986.html

Belediye Başkanı'ndan yolun kazılmasına tepki: Bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden

Belediye Başkanı'ndan yolun kazılmasına tepki: Bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazıldığını belirterek, tepki... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:52+0300

2021-09-21T15:52+0300

2021-09-21T15:52+0300

yaşam

türkiye

tekirdağ

belediye başkanı

yol

asfalt

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Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü.Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur" dedi.TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. Ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı.Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti.

tekirdağ

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türkiye, tekirdağ, belediye başkanı, yol, asfalt