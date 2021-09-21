https://tr.sputniknews.com/20210921/belediye-baskanindan-yolun-kazilmasina-tepki-bir-cukura-dusuyorsaniz-bilin-ki-teski-yuzunden-1049107986.html
Belediye Başkanı'ndan yolun kazılmasına tepki: Bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden
Belediye Başkanı'ndan yolun kazılmasına tepki: Bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazıldığını belirterek, tepki... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:52+0300
2021-09-21T15:52+0300
2021-09-21T15:52+0300
yaşam
türkiye
tekirdağ
belediye başkanı
yol
asfalt
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Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü.Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur" dedi.TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. Ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı.Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti.
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türkiye, tekirdağ, belediye başkanı, yol, asfalt
Belediye Başkanı'ndan yolun kazılmasına tepki: Bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazıldığını belirterek, tepki gösterdi.
Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü.
Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur
" dedi.
TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. Ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı.
Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti.