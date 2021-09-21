https://tr.sputniknews.com/20210921/biden-bm-genel-kuruludaki-ilk-konusmasinda-rusyayi-anmadi-1049117179.html

Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı

Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda yaptığı ilk konuşmasında, neredeyse tüm büyük küresel sorunlara değinerek Rusya’ya tek bir... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:41+0300

2021-09-21T19:41+0300

2021-09-21T19:41+0300

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abd

rusya

joe biden

birleşmiş milletler (bm)

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ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına sadece cinsel azınlık haklarına uyulması bağlamında, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’a dikkat çekti.Konuşmasında, iklim, açlık ve koronavirüs krizlerinin aşılmasında işbirliğinden bahseden ABD lideri, uluslararası ilişkilerde diplomasiye üstünlük verdiklerini belirterek yeni soğuk savaş ve bloklar arası çatışmaya girmekten kaçınma ve dünya genelinde demokrasi ve insan haklarına desteğini sürdürme sözünü verdi.Belarus konusuna üstünkörü değinen ve Moldova’daki son seçimlerden övgüyle bahseden Biden, ayrıca İsrail, Filistin, Afganistan, İran, Kuzey Kore, Kamerun, Sudan, Myanmar, Suriye, Etiyopya, Yemen, Küba, Venezüella ve bir dizi uluslararası örgütleri andı.Biden’in, konuşmasında, koronavirüs ve küresel rekabetten bahsederken bile Çin’in adını çekmemesi de medyanın dikkat çekti.

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abd, rusya, joe biden, birleşmiş milletler (bm)