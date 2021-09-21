https://tr.sputniknews.com/20210921/biden-bm-genel-kuruludaki-ilk-konusmasinda-rusyayi-anmadi-1049117179.html
Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı
Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda yaptığı ilk konuşmasında, neredeyse tüm büyük küresel sorunlara değinerek Rusya’ya tek bir... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:41+0300
2021-09-21T19:41+0300
2021-09-21T19:41+0300
dünya
abd
rusya
joe biden
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049112058_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_4fe1e74eac40214f05a32eb0596e9ab5.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına sadece cinsel azınlık haklarına uyulması bağlamında, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’a dikkat çekti.Konuşmasında, iklim, açlık ve koronavirüs krizlerinin aşılmasında işbirliğinden bahseden ABD lideri, uluslararası ilişkilerde diplomasiye üstünlük verdiklerini belirterek yeni soğuk savaş ve bloklar arası çatışmaya girmekten kaçınma ve dünya genelinde demokrasi ve insan haklarına desteğini sürdürme sözünü verdi.Belarus konusuna üstünkörü değinen ve Moldova’daki son seçimlerden övgüyle bahseden Biden, ayrıca İsrail, Filistin, Afganistan, İran, Kuzey Kore, Kamerun, Sudan, Myanmar, Suriye, Etiyopya, Yemen, Küba, Venezüella ve bir dizi uluslararası örgütleri andı.Biden’in, konuşmasında, koronavirüs ve küresel rekabetten bahsederken bile Çin’in adını çekmemesi de medyanın dikkat çekti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049112058_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_e34a26373eea4954f612c86dc580e6d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, joe biden, birleşmiş milletler (bm)
Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda yaptığı ilk konuşmasında, neredeyse tüm büyük küresel sorunlara değinerek Rusya’ya tek bir kez bile yer vermedi.
ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına sadece cinsel azınlık haklarına uyulması bağlamında, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’a dikkat çekti.
Konuşmasında, iklim, açlık ve koronavirüs krizlerinin aşılmasında işbirliğinden bahseden ABD lideri, uluslararası ilişkilerde diplomasiye üstünlük verdiklerini belirterek yeni soğuk savaş ve bloklar arası çatışmaya girmekten kaçınma ve dünya genelinde demokrasi ve insan haklarına desteğini sürdürme sözünü verdi.
Belarus konusuna üstünkörü değinen ve Moldova’daki son seçimlerden övgüyle bahseden Biden, ayrıca İsrail, Filistin, Afganistan, İran, Kuzey Kore, Kamerun, Sudan, Myanmar, Suriye, Etiyopya, Yemen, Küba, Venezüella ve bir dizi uluslararası örgütleri andı.
Biden’in, konuşmasında, koronavirüs ve küresel rekabetten bahsederken bile Çin’in adını çekmemesi de medyanın dikkat çekti.