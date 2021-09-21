https://tr.sputniknews.com/20210921/biden-onumuzdeki-10-yil-insanlik-icin-kritik-olacak-1049111012.html

BM Genel Kurulu'nda konuşan Biden: İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum

BM Genel Kurulu'nda konuşan Biden: İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum

ABD Başkanı Biden, "Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız" ifadelerini kullandı. "Yeni bir soğuk... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T17:06+0300

2021-09-21T17:06+0300

2021-09-21T18:00+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda konuştu. ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle '20 yıllık savaşın sona erdiğini' belirten Biden, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı" dedi. Biden, teröre karşı 'uyanık' olunması gerektiğini söyledi ve Taliban'a evrensel insan haklarına uyma çağrısında bulundu. ABD Başkanı, "Yeni bir soğuk savaş ya da bloklar halinde bölünmüş ülkeler istemiyoruz. Çok farklı fikir ayrılıklarımız olsa bile birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Biden'ın açıklamaları şu şekilde: * İlk kez size hitap ediyorum. Bu yıl büyük acılar çektik. Çok fazla kişi pandemide hayatını kaybetti. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi kaybettik. Her ulustan insan hayatını kaybetti. Her ölüm bizim kalbimizi kırdı. Şunu hatırlamalıyız, ortak geleceğimizi fark etmemiz için birlikte hareket etmemize bağlı.*Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak. Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak. Yönetimim daha barışçıl ve refah içeren bir gelecek için çalışmaya devam edecek. 'ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı'* Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız. Sorunlar ne kadar zor olursa olsun hükümetler insanlar içindir diyoruz. Herkes için çalışılması gerektiği kanaatindeyiz hükümetlerin. ABD şimdi odağını pasifik bölgesine de yönlendirirken partnerlerimizle çalışıyoruz. BM gibi kurumları kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.* ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı.* Ayrıca, dünyanın uzak bölgelerinden veya kendi arka bahçemizden kaynaklanan terörizmin tüm milletlerimiz için oluşturduğu terör tehdidine karşı da uyanık olmalıyız. *Terörün acısı gerçektir. Hemen hemen hepimiz bunu deneyimledik. Geçen ay, Kabil havaalanındaki korkunç bir terör saldırısında 13 Amerikan kahramanı ve yaklaşık 200 masum Afgan sivili kaybettik. Bize karşı terör eylemleri yapanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde kararlı bir düşman bulmaya devam edecekler. Ancak bugün dünya 2001'in dünyası değil. Ve Amerika Birleşik Devletleri, 20 yıl önce 11 Eylül'de saldırıya uğradığımızda olduğumuz ülke değil. Bugün, terörist tehditleri tespit etmek ve önlemek için daha donanımlıyız ve onları püskürtme ve karşılık verme becerimizde daha esneğiz.'Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz'* AB son derece önemli bir ortağımız. * Kendimizi, müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz. * Uçaklarımız 100'den fazla ülkeye aşı taşıdı. * Aşırı iklim olayları dünyanın her tarafında yaşandı. Amacımız 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldık. BM İnsan Hakları Konseyi'nde de yeniden yer almak için çalışıyoruz.* Siber saldırılara karşı savunmamızı güçlendiriyoruz. * Yeni bir soğuk savaş ya da bloklar halinde bölünmüş ülkeler istemiyoruz. Çok farklı fikir ayrılıklarımız olsa bile birlikte çalışmaya hazırız. Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz.'İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız'* İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız. * Sürdürülebilir diplomasi ile Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılması da amaçlarımızdan biri.* Bugün terör tehditlerine karşılık vermeyi biliyoruz. * İnsani yardım konusunda en çok bağışı yapmaya devam edeceğiz. Bunun için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağız. * Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm. * Biz Afganistan halkını nasıl destekleyeceğiz, buna baktık. Taliban'a yönelik beklentilerimiz neler. İnsan hakları nasıl desteklenebilir buna baktık. Hepimizin Afganistan'da yaşayan kadınların haklarını desteklememiz gerekiyor. Onları korkusuz bir gelecek için yönlendirmemiz lazım. Etnik, dini azınlıkların haklarını savunmamız gerekiyor. Sincan'da, Etiyopya'da nerede yaşanıyorsa yaşansın. Bizim bunları savunmamız lazım. Çeçenya'da, Kamerun'da zulüm görenlerin haklarını savunmamız lazım.* İnsan onurunu savunanların geleceği olacak, insan onurunu ezenlerin değil.* İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum.

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joe biden, bm, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), iran, afganistan, iklim, koronavirüs