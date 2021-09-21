https://tr.sputniknews.com/20210921/biden-yonetimi-multeci-sinirini-gelecek-yil-125-bine-cikaracak-1049090557.html

Biden yönetimi, mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak

Biden yönetimi, mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak

ABD yönetimi, 2022 mali yılı için mülteci kabul sınırını 62 bin 500'den 125 bine çıkaracak. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T04:20+0300

2021-09-21T04:20+0300

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dünya

abd

joe biden

abd dışişleri bakanlığı

mülteci

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yönetimi 2022 mali yılı için mülteci kabul sınırını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.Buna göre Biden yönetimi, 2021 için 62 bin 500 olarak belirlediği mülteci sınırını gelecek mali yıl için 125 bine çıkarmayı planlıyor.Söz konusu kararın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kongre üyeleri ile görüşmesi bekleniyor.20 Ocak 2021'de göreve gelen Joe Biden, mülteci kabul sınırını 62 bin 500'e çıkarmış ancak 2020 Ekim- 2021 Ağustos döneminde ABD'ye yalnızca 7 bin 637 mülteci kabul edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210921/cdc-afgan-multecilerin-abdye-kizamik-asisi-olduktan-21-gun-sonra-alinmasini-tavsiye-etti-1049086718.html

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