https://tr.sputniknews.com/20210921/bilim-insanlari-arastirdi-ucustan-once-pcr-testi-ne-kadar-etkili-1049088814.html

Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?

Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, uçuştan önce PCR testi yaptırmanın, enfekte olmuş yolcuların sayısını büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uçuştan 72 saat... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T01:36+0300

2021-09-21T01:36+0300

2021-09-21T01:37+0300

yaşam

pcr

koronavirüs

seyahat

test

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Mayo Clinic Proceedings'de yayınlanan çalışma için ekip, Aralık 2020'den Mayıs 2021'e kadar Delta Air Lines’ın ön kontrol test programına baktı.Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan veya New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Roma veya İtalya'ya seyahat eden 9 bin 853 kişinin verileri incelendi.Çalışmada beş farklı test seçeneği değerlendirildi. 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında moleküler test; 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında bir antijen testi, sadece havaalanında antijen testi, sadece havaalanında moleküler test veya hiç testin yapılmadığı seçenek.Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri olarak da bilinen moleküler testler, Kovid-19 tespit etmek için altın standart olarak kabul ediliyor. Bir hastanın mukus veya tükürüğünde koronavirüsün genetik materyalini tespit ettikleri için yüksek doğrulukta sonuç veriyorlar.Ancak, numunenin bir laboratuvara gönderilmesi ve bir profesyonel tarafından analiz edilmesi gerektiğinden, PCR testleri diğer seçeneklere göre daha maliyetli ve sonucun çıkması daha uzun sürüyor.Sonuçların çıkması en az bir gün sürüyor. Bu durum ise PCR testlerinin yaygın sürveyans (Bulaşıcı hastalık sürveyansı, hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarının takip edildiği, epidemiyolojik uygulamaların tamamına verilen isim) için kullanılmasını zorlaştırıyor.Diğer taraftan, hızlı testler, corona virüsün yüzeyinde bulunan antijenleri tespit etmeye çalışıyor. Bu tarama yöntemi PCR’dan daha hızlı sonuç veriyor ve sonuçlar 15 dakika içinde çıkıyor. Yanlış negatif olma olasılığı yüksek olduğundan, gerçekten enfekte olmalarına rağmen negatif sonuç alan Kovid-19 hastalarıyla karşılaşabiliyor.Çalışma kapsamında, teste tabi tutulan yaklaşık 10 bin yolcudan dördü (yüzde 0.04) hem moleküler test hem de hızlı antijen tarafından pozitif test edildi ve uçmalarına izin verilmedi. Bu sonuç Delta Air Lines ile uçan yaklaşık her 2 bin kişiden yalnızca birinin Kovid-19 ile enfekte olacağı anlamına geliyor.

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pcr, koronavirüs, seyahat, test