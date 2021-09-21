Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210921/bilim-insanlari-arastirdi-ucustan-once-pcr-testi-ne-kadar-etkili-1049088814.html
Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?
Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, uçuştan önce PCR testi yaptırmanın, enfekte olmuş yolcuların sayısını büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uçuştan 72 saat... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T01:36+0300
2021-09-21T01:37+0300
yaşam
pcr
koronavirüs
seyahat
test
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048751387_11:0:642:355_1920x0_80_0_0_75232a3b48db6f43f30080d6099c0008.jpg
Mayo Clinic Proceedings'de yayınlanan çalışma için ekip, Aralık 2020'den Mayıs 2021'e kadar Delta Air Lines’ın ön kontrol test programına baktı.Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan veya New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Roma veya İtalya'ya seyahat eden 9 bin 853 kişinin verileri incelendi.Çalışmada beş farklı test seçeneği değerlendirildi. 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında moleküler test; 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında bir antijen testi, sadece havaalanında antijen testi, sadece havaalanında moleküler test veya hiç testin yapılmadığı seçenek.Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri olarak da bilinen moleküler testler, Kovid-19 tespit etmek için altın standart olarak kabul ediliyor. Bir hastanın mukus veya tükürüğünde koronavirüsün genetik materyalini tespit ettikleri için yüksek doğrulukta sonuç veriyorlar.Ancak, numunenin bir laboratuvara gönderilmesi ve bir profesyonel tarafından analiz edilmesi gerektiğinden, PCR testleri diğer seçeneklere göre daha maliyetli ve sonucun çıkması daha uzun sürüyor.Sonuçların çıkması en az bir gün sürüyor. Bu durum ise PCR testlerinin yaygın sürveyans (Bulaşıcı hastalık sürveyansı, hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarının takip edildiği, epidemiyolojik uygulamaların tamamına verilen isim) için kullanılmasını zorlaştırıyor.Diğer taraftan, hızlı testler, corona virüsün yüzeyinde bulunan antijenleri tespit etmeye çalışıyor. Bu tarama yöntemi PCR’dan daha hızlı sonuç veriyor ve sonuçlar 15 dakika içinde çıkıyor. Yanlış negatif olma olasılığı yüksek olduğundan, gerçekten enfekte olmalarına rağmen negatif sonuç alan Kovid-19 hastalarıyla karşılaşabiliyor.Çalışma kapsamında, teste tabi tutulan yaklaşık 10 bin yolcudan dördü (yüzde 0.04) hem moleküler test hem de hızlı antijen tarafından pozitif test edildi ve uçmalarına izin verilmedi. Bu sonuç Delta Air Lines ile uçan yaklaşık her 2 bin kişiden yalnızca birinin Kovid-19 ile enfekte olacağı anlamına geliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048751387_116:0:589:355_1920x0_80_0_0_52ba1e3b957e28a7048824cc05e7cbd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pcr, koronavirüs, seyahat, test

Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?

01:36 21.09.2021 (güncellendi: 01:37 21.09.2021)
© AAPCR testi
PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
Abone ol
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, uçuştan önce PCR testi yaptırmanın, enfekte olmuş yolcuların sayısını büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uçuştan 72 saat öncesine kadar PCR testi yaptırmanın enfekte yolcu sayısını yaklaşık yüzde 99.95 oranda düşürdüğü görüldü.
Mayo Clinic Proceedings'de yayınlanan çalışma için ekip, Aralık 2020'den Mayıs 2021'e kadar Delta Air Lines’ın ön kontrol test programına baktı.
Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan veya New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Roma veya İtalya'ya seyahat eden 9 bin 853 kişinin verileri incelendi.
Çalışmada beş farklı test seçeneği değerlendirildi. 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında moleküler test; 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında bir antijen testi, sadece havaalanında antijen testi, sadece havaalanında moleküler test veya hiç testin yapılmadığı seçenek.
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri olarak da bilinen moleküler testler, Kovid-19 tespit etmek için altın standart olarak kabul ediliyor. Bir hastanın mukus veya tükürüğünde koronavirüsün genetik materyalini tespit ettikleri için yüksek doğrulukta sonuç veriyorlar.
Ancak, numunenin bir laboratuvara gönderilmesi ve bir profesyonel tarafından analiz edilmesi gerektiğinden, PCR testleri diğer seçeneklere göre daha maliyetli ve sonucun çıkması daha uzun sürüyor.
© AAPCR testi - havalimanı
PCR testi - havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
PCR testi - havalimanı
© AA
Sonuçların çıkması en az bir gün sürüyor. Bu durum ise PCR testlerinin yaygın sürveyans (Bulaşıcı hastalık sürveyansı, hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarının takip edildiği, epidemiyolojik uygulamaların tamamına verilen isim) için kullanılmasını zorlaştırıyor.
Diğer taraftan, hızlı testler, corona virüsün yüzeyinde bulunan antijenleri tespit etmeye çalışıyor. Bu tarama yöntemi PCR’dan daha hızlı sonuç veriyor ve sonuçlar 15 dakika içinde çıkıyor. Yanlış negatif olma olasılığı yüksek olduğundan, gerçekten enfekte olmalarına rağmen negatif sonuç alan Kovid-19 hastalarıyla karşılaşabiliyor.
© DHAPCR testi
PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
PCR testi
© DHA
Çalışma kapsamında, teste tabi tutulan yaklaşık 10 bin yolcudan dördü (yüzde 0.04) hem moleküler test hem de hızlı antijen tarafından pozitif test edildi ve uçmalarına izin verilmedi. Bu sonuç Delta Air Lines ile uçan yaklaşık her 2 bin kişiden yalnızca birinin Kovid-19 ile enfekte olacağı anlamına geliyor.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:36Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?
01:19Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum
01:14Marmara'nın nefesi kesiliyor
01:12Rusya ve Güney Osetya çifte vatandaşlık anlaşması imzaladı
01:10Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek
01:07Hediye paketinden bomba çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
01:01'İcra yoluyla alınan bebek 3 gündür kayıp' iddiası
00:56Küçükçekmece’de bir kişi arabasının içinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
00:46Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 17 havan toplu saldırı kaydedildi
00:32Bakan Muş'tan otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
00:30Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi
00:20Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
00:16'CDC, Afgan mültecilerin ABD'ye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra alınmasını tavsiye etti'
DünABD, İdlib'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldığını duyurdu
DünYeni bir Filomena yaklaşıyor: 14 yaşındaki İspanyol, 2022'nin hava olaylarına dair kehanette bulundu
DünKırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum
Dünİngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık
DünTEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar
DünTaliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı
DüniOS 15 sürümü erişime açıldı