'Tüm varyantlara karşı koyabilecek' tek doz aşı test aşamasında

GRT-R910 adı verilen aşının, kas içine enjekte edildikten sonra kendini çoğaltan ve kopyalayan bir mesajcı ribonükleik asit (mRNA) teknolojisinden elde edildiği belirtiliyor. Aşısının insan vücudunda gerçekleştirilcek olan test süreci için start verildiği belirtildi. GRT-R910'u geliştiren ABD'li ilaç şirketi Gritstone tarafından pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, aşının 'birinci nesil Kovid-19 aşılarının' oluşturduğu etkiye nazaran birçok farklı koronavirüs varyantına karşı bağışıklık tepkisini artırabileceği açıklandı.Şirket, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün sponsorluğunda yürütülen denemelerde aşının 60 yaşın üzerinde olan 20 gönüllüye uygulanacağını bildirdi.63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke, pazartesi günü İngiltere'deki Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust'ta erken aşama denemesinin bir parçası olarak GRT-R910 uygulanan ilk kişiler oldu.Manchester Üniversitesi'nde onursal klinik başkanı ve yerel baş araştırmacıyı inceleyen Andrew Ustianowski, yaptığı açıklamada, "GRT-R910'un bir güçlendirici aşı olarak güçlü, dayanıklı ve geniş bağışıklık tepkileri ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bunların koruma noktasında kritik olması muhtemel. Özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski altında olan savunmasız yaşlı nüfusun korunması konusunda aşının etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Manchester Kovid-19 Araştırma ve Hızlı Müdahale Grubu başkanı Prof. Dr. Ian Bruce da, yaptığı açıklamada, gelecekteki çalışmaların GRT-R910'un diğer savunmasız popülasyonlardaki etkinliğinin inceleneceğini söyledi.Gritstone CEO'su Dr Andrew Allen ise bağışıklık tepkisinin 'aynı aşının ek bir dozundan daha fazla fayda' sağlayabileceğini belirtti.Öte yandan Gritstone firması, deneme sonuçlarının 2022 yılı başlarında beklendiğini duyurdu.
ABD'li ilaç firması Gristone tarafından geliştirilen ve aynı anda birden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına karşı koruma sağlayabileceği düşünülen tek doz aşının insanlı deneylerine başlandı.
GRT-R910 adı verilen aşının, kas içine enjekte edildikten sonra kendini çoğaltan ve kopyalayan bir mesajcı ribonükleik asit (mRNA) teknolojisinden elde edildiği belirtiliyor.
The vaccine, called GRT-R910, uses a new technology called self-amplifying messenger-ribonucleic acid (mRNA), which replicates itself once injected into muscle. https://t.co/3lew4O2sYu
Aşısının insan vücudunda gerçekleştirilcek olan test süreci için start verildiği belirtildi.
GRT-R910'u geliştiren ABD'li ilaç şirketi Gritstone tarafından pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, aşının 'birinci nesil Kovid-19 aşılarının' oluşturduğu etkiye nazaran birçok farklı koronavirüs varyantına karşı bağışıklık tepkisini artırabileceği açıklandı.
Şirket, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün sponsorluğunda yürütülen denemelerde aşının 60 yaşın üzerinde olan 20 gönüllüye uygulanacağını bildirdi.
63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke, pazartesi günü İngiltere'deki Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust'ta erken aşama denemesinin bir parçası olarak GRT-R910 uygulanan ilk kişiler oldu.
Retired nurse Helen Clarke, 64, and her husband Andrew, 63, were the first to receive the new GRT-R910 drug 💉 https://t.co/p0eU3pHLOr
Manchester Üniversitesi'nde onursal klinik başkanı ve yerel baş araştırmacıyı inceleyen Andrew Ustianowski, yaptığı açıklamada, "GRT-R910'un bir güçlendirici aşı olarak güçlü, dayanıklı ve geniş bağışıklık tepkileri ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bunların koruma noktasında kritik olması muhtemel. Özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski altında olan savunmasız yaşlı nüfusun korunması konusunda aşının etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Manchester Kovid-19 Araştırma ve Hızlı Müdahale Grubu başkanı Prof. Dr. Ian Bruce da, yaptığı açıklamada, gelecekteki çalışmaların GRT-R910'un diğer savunmasız popülasyonlardaki etkinliğinin inceleneceğini söyledi.
Gritstone CEO'su Dr Andrew Allen ise bağışıklık tepkisinin 'aynı aşının ek bir dozundan daha fazla fayda' sağlayabileceğini belirtti.
Öte yandan Gritstone firması, deneme sonuçlarının 2022 yılı başlarında beklendiğini duyurdu.