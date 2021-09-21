https://tr.sputniknews.com/20210921/bitcoinde-risk-kacisi-suruyor-1049094279.html

Bitcoin'de 'risk kaçışı' sürüyor

Bitcoin'de 'risk kaçışı' sürüyor

Bitcoin, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve yatırımcıların güvenli limanlara yanaşmasıyla 40 bin dolara kadar geriledikten sonra 42 bin dolar civarında... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T09:47+0300

2021-09-21T09:47+0300

2021-09-21T09:54+0300

ekonomi

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kripto para

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Kripto paralar, Çinli Evergrande’nin borç krizinin finansal sitemin tamamını etkileyeceğine dair endişeler ve azalan küresel risk iştahıyla beraber kayıplarını sürdürdü. Bloomberg HT'nin haberine göre Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 7.6 düşüşle 40 bin 237 dolara kadar gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ethereum da yeniden 3 bin doların altına geriledi.Ether’in Bitcoin’den daha sert bir düşüş kaydetmesi de kripto piyasalarda risklerin arttığına dair başka bir işaret olarak görülüyor. El Salvador Başkanı Nayib Bukele ise ülkenin dipten Bitcoin almaya devam ettiğini ve ellerindeki Bitcoin sayısını 700’e çıkardıklarını söyledi.Evergrande problemi etkisini hissettirmeye devam ediyorÇin emlak devi Evergrande’nin finansal sistemi tehdit eden borç krizinde bu hafta önemli bir viraj alınacak. 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande’nin iki bonosu için perşembe günü faiz ödemesi yapması gerekiyor.Halihazırda banka kredi geri ödemelerinde geri düşen emlak devinin işlem gören tahvil ve bonolarının da değeri giderek düşüyor.Evergrande’nin bir bonosu, işlemlerde ihraç fiyatının yüzde 30’una kadar gerileyerek güçlü iflas riskine işaret etti. Çin cuma günü finansal sisteme 14 milyar dolarlık kısa vadeli nakit sürse de Evergrande borç riskinin yayılma endişesi piyasalarda hakim. Çin emlak firmalarının hisseleri Evergrande ile birlikte düşerken yatırım yapılabilir notun altındaki dolar cinsi özel sektör tahvil endeksinde getiri yüzde 14 ile son 10 yılın zirvesine ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20210920/bitcoin-bir-gunde-yuzde-10-deger-kaybetti-1049079338.html

https://tr.sputniknews.com/20210915/cinde-evergrande-protestolari-insaat-sirketi-borclarini-park-alani-vererek-odemeyi-teklif-etti-1048927626.html

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düşüş, bitcoin, kripto para