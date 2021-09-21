https://tr.sputniknews.com/20210921/britanya-geride-biraktigi-250-afgan-cevirmenin-kisisel-bilgilerini-yayip-hayatlarini-tehlikeye-atti-1049101860.html

Britanya, geride bıraktığı 250 Afgan çevirmenin kişisel bilgilerini yayıp hayatlarını tehlikeye attı

Britanya, geride bıraktığı 250 Afgan çevirmenin kişisel bilgilerini yayıp hayatlarını tehlikeye attı

ABD ile müttefiklerinin Afganistan'dan tahliye fiyaskosuna, Britanya'nın geride bıraktığı Afgan çevirmenlerin hayatını iletişim ve kişisel bilgilerini... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:23+0300

2021-09-21T13:23+0300

2021-09-21T13:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

taliban

e-posta

ihlal

britanya

afgan

tahliye

savunma bakanlığı

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ABD öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesine koşut Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın yabancılarla birlikte çalışanlara misillemede bulunduğu haberleri gelirken, Britanya Savunma Bakanlığı'ndan bu grup için ölüm ilanı anlamına gelebilecek bir hata geldi. Britanya güçlerine çevirmenlik yapmış, bu yüzden şimdi saklanmak zorunda kalan ve Britanya'ya gidebilmeyi uman 250'den fazla Afgan'ın isimleri, iletişim bilgileri, hatta bazılarının fotoğrafları, Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir e-postaya yanlışlıkla kopyalanıp gönderildi. Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklamayla resmen özür dilerken, Bakan Ben Wallace 'kabul edilemez ihlal' diye nitelediği olayla ilgili inceleme başlattı.Britanya'da anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin gölge Savunma Bakanı John Healey, "Afgan çevirmenlere onların güvenliğini sağlayacağımız" sözünü vermiştik hatırlatmasını yaparak 'veri ihlalinin hiç gerek olmayan şekilde çok sayıda insanın hayatını tehlikeye attığı' tepkisini gösterdi. Healey, hükümete, 'çevirmenleri Britanya'ya getirme çabalarını derhal yoğunlaştırma' çağrısında bulundu.E-postayı, Britanya güçlerine çalıştıktan sonra ya üçüncü ülkelere kaçmış ya da Afganistan'da geride bırakılmış çevirmenler için 2021'de oluşturulan Afgan Yeniden Yerleştirme ve Yardım Politikası (ARAP) ile ilgili çalışmaları yürüten ekip tarafından gönderildi. Afganistan'da doğrudan Britanya hükümeti tarafından istihdam edilen ve yaşamlarının ciddi risk altında olduğu değerlendirilen mevcut veya eski Yerel Olarak Çalışan Personel'in (LES) istihdam durumları, rütbeleri, rolleri, hizmet ettikleri süre ne olursa olsun ARAP'a başvuruda bulunmaya uygun olacağı belirtilmişti. Savunma Bakanlığı ekibinin Afgan çevirmenlere gönderdiği ve onları güvenli bir yere yerleştirmeye yardımcı olmak için çabaların sürdüğü söylenirken kendilerini veya ailelerini riske atmamaları uyarısının yapıldığı e-postaya, Britanya için çalışmış 250 Afgan'ın e-posta adresleri tüm alıcıların görebileceği şekilde kopyalandı. Bazı çevirmenler durumu fark ederek "Bu hata, Afganistan'da bulunan çevirmenlerin hayatına mal olabilir... Hatayı fark etmeyen çevirmenler, e-postaları yanıtlarken durumlarını ve adreslerini açıkladılar ki, bu, çok tehlikeli. E-posta onların profil resimlerini ve iletişim bilgilerini içeriyor" uyarısı yaptı. Bunun üzerine yarım saat sonra "Acil - ARAP vaka irtibatı" başlığı altında ikinci e-posta atan Savunma Bakanlığı, tüm alıcıların önceki e-postayı silmesini istedi. Alıcıların e-posta adreslerinin 'güvenliğinin ihlal edilmiş olabileceği' uyarısında bulunan bakanlık, bunların değiştirilmesini tavsiye etti. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili ve eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, 'hükümetin Afgan çevirmenlere muamelesinin derinden utanç verici olduğunu ve veri ihlalinden sonra pek çoğunun yine her gün ev ve adres değiştiremeye başlayacağını' söyledi.Britanya tarafından Afgan özel kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitilen, ancak ABD ve Britanya'nın çekilmesinin ardından idam edilen ve ailesi Taliban'dan kaçmaya çalışan bir Afgan'ın erkek kardeşiyle konuştuğunu belirten Mercer, 'Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın başarısızlıklarının Britanya'nın Afgan müttefiklerinin Taliban tarafından acımasızca avlanmasına yol açtığını' söyledi.

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