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Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi
Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi
Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati’yi getirdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
spor
gençlerbirliği futbol takımı
bursaspor
özcan bizati
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Tuzlaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Fatih Tekke’nin ardından yeşil-beyazlı kulüp, Özcan Bizati ile anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
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spor, gençlerbirliği futbol takımı, bursaspor, özcan bizati

Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi

15:14 21.09.2021 (güncellendi: 15:17 21.09.2021)
© İHAÖzcan Bizati
Özcan Bizati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© İHA
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Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati’yi getirdi.
Tuzlaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Fatih Tekke’nin ardından yeşil-beyazlı kulüp, Özcan Bizati ile anlaşmaya vardı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
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