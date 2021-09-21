https://tr.sputniknews.com/20210921/bursasporda-ozcan-bizati-donemi-1049106627.html

Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi

Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi

Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati’yi getirdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

spor

gençlerbirliği futbol takımı

bursaspor

özcan bizati

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Tuzlaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Fatih Tekke’nin ardından yeşil-beyazlı kulüp, Özcan Bizati ile anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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spor, gençlerbirliği futbol takımı, bursaspor, özcan bizati