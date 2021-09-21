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https://tr.sputniknews.com/20210921/cdc-afgan-multecilerin-abdye-kizamik-asisi-olduktan-21-gun-sonra-alinmasini-tavsiye-etti-1049086718.html
'CDC, Afgan mültecilerin ABD'ye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra alınmasını tavsiye etti'
'CDC, Afgan mültecilerin ABD'ye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra alınmasını tavsiye etti'
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin, Biden yönetimine ülkeye gelecek olan Afgan mültecilerin kızamık aşısı olduktan sonra 21 gün geçmeden önce kabul... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T00:16+0300
2021-09-21T00:16+0300
dünya
abd
kızamık
mülteci
aşı
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC), Başkan Joe Biden yönetimine Afgan mültecileri ülkeye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra kabul etmesini tavsiye ettiği öne sürüldü.Politico'nun elde ettiği memoranduma göre, Afganistan'dan tahliye edildikten sonra denizaşırı Amerikan askeri üslerine yerleştirilen mültecilerin bugün itibariyle yaklaşık yüzde 60'ına kızamık aşısı yapıldı.Memorandumda ayrıca 127 mültecinin kızamık hastalarıyla temaslı olduğunun tespit edilmesinin ardından ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde karantinaya alındığı belirtildi.İddiaya göre; ABD'ye yapılan tahliye uçuşlarının askıya alınmasıyla birlikte, giderek daha fazla tıbbi bakım, yiyecek ve giysi talep eden Afgan mültecilere ev sahipliği yapan denizaşırı askeri üslerde gerilim yükseliyor.ABD'nin dışişleri ve savunma bakanlıklarındaki yetkililerin, kızamık bağışıklığına ulaştıktan sonra denizaşırı bölgelerden tahliyeler gerçekleştirmeyi veya geçmişte aşı almış olanlar için de birer feragatname hazırlamayı düşündükleri ifade ediliyor.Washington yönetimi, 10 Eylül'de 4 kişinin kızamık testinin pozitif çıkmasının ardından Afgan mültecilerin taşındığı seferleri askıya almıştı.Geçen hafta Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD ve denizaşırı ülkelerdeki tüm askeri bölgelerdeki Afgan mülteciler arasında bugüne kadar toplam 5 kızamık vakası tespit edildiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210919/abd-ordusu-ve-istihbarati-kabilde-10-sivilin-oldugu-saldiri-konusunda-birbirini-sucladi-1049033284.html
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abd, kızamık, mülteci, aşı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

'CDC, Afgan mültecilerin ABD'ye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra alınmasını tavsiye etti'

00:16 21.09.2021
© AFP 2021 / Schneyder MendozaKızamık aşısı
Kızamık aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / Schneyder Mendoza
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin, Biden yönetimine ülkeye gelecek olan Afgan mültecilerin kızamık aşısı olduktan sonra 21 gün geçmeden önce kabul edilmemesi yönünde tavsiye verdiği bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC), Başkan Joe Biden yönetimine Afgan mültecileri ülkeye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra kabul etmesini tavsiye ettiği öne sürüldü.
Politico'nun elde ettiği memoranduma göre, Afganistan'dan tahliye edildikten sonra denizaşırı Amerikan askeri üslerine yerleştirilen mültecilerin bugün itibariyle yaklaşık yüzde 60'ına kızamık aşısı yapıldı.
Memorandumda ayrıca 127 mültecinin kızamık hastalarıyla temaslı olduğunun tespit edilmesinin ardından ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde karantinaya alındığı belirtildi.
İddiaya göre; ABD'ye yapılan tahliye uçuşlarının askıya alınmasıyla birlikte, giderek daha fazla tıbbi bakım, yiyecek ve giysi talep eden Afgan mültecilere ev sahipliği yapan denizaşırı askeri üslerde gerilim yükseliyor.
ABD'nin dışişleri ve savunma bakanlıklarındaki yetkililerin, kızamık bağışıklığına ulaştıktan sonra denizaşırı bölgelerden tahliyeler gerçekleştirmeyi veya geçmişte aşı almış olanlar için de birer feragatname hazırlamayı düşündükleri ifade ediliyor.
Washington yönetimi, 10 Eylül'de 4 kişinin kızamık testinin pozitif çıkmasının ardından Afgan mültecilerin taşındığı seferleri askıya almıştı.
Geçen hafta Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD ve denizaşırı ülkelerdeki tüm askeri bölgelerdeki Afgan mülteciler arasında bugüne kadar toplam 5 kızamık vakası tespit edildiğini açıklamıştı.
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