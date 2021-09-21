https://tr.sputniknews.com/20210921/cozumun-adresi-imralidir-diyen-hdpli-temelli-kisisel-gorusum-partiyi-baglamaz-1049105550.html

'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz

'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak kullandığı "Çözümün adresi İmralı'dır" ifadesiyle ilgili... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:02+0300

2021-09-21T15:02+0300

2021-09-21T15:02+0300

politika

chp

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selahattin demirtaş

kemal kılıçdaroğlu

imralı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ilişkin sözlerini yanıtlayarak "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullanmıştı.Kendisine gösterilen tepkilerle ilgili Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Temelli, "Tweet'im üzerine haklı haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür. O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar" dedi.Twitter gönderisinin Kılıçdaroğlu’na yanıt vermek amacıyla atılmadığını belirten Temelli, "Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere zaten izin vermez" diye konuştu.Temelli, HDP'nin çözüm üretme anlamında en önemli parti olduğunu söyledi:"Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakere de bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan’ın muhataplığı bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır. Meclis’in üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir."

imralı

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chp, hdp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, imralı