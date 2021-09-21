https://tr.sputniknews.com/20210921/cristiano-ronaldo-3-yil-boyunca-seyahat-danismani-tarafindan-dolandirildi-1049107816.html

Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı

Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun film gibi bir dolandırıcılığa kurban gittiği ortaya çıktı. Portekizli futbolcunun kredi kartı şifrelerini bilen... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:51+0300

2021-09-21T15:51+0300

2021-09-21T15:55+0300

yaşam

spor

cristiano ronaldo

seyahat

dolandırıcılık

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştığı Geostar isimli seyahat acentesinin bir çalışanı tarafından 3 yıl boyunca düzenli olarak dolandırıldığı ortaya çıktı.Hürriyet’in Jornal de Noticias'dan aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin euro çaldı.Cristiano Ronaldo'nun hiç gerçekleştirmediği 200 seyahat üzerinden 288 bin euro haksız kazanç elde eden 53 yaşındaki Maria Silva'nın aslında 2017 yılında aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.Özel jetle gizlice ifade verdiCristiano Ronaldo'nun bu dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz'e giderek konuyla ilgili gizlice ifade verdiği öğrenildi.Nani, Fernandes ve Mendes'i de dolandırmışMaria Silva isimli dolandırıcının, yine Futbol camiasının tanınmış simaları olan Nani, Manuel Fernandes ve Jorge Mendes'i de aynı yöntemle toplamda 350 bin Euro değerinde dolandırdığı ve 4 yıl ceza aldığı öğrenildi.Maria Silva, Cristiano Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes’i 14 bin sterlin, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani’yi 1500 sterlin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes’i 2440 sterlin, spor ajansı Gestifute’u ise 6 bin sterlin dolandırmış.2017 yılında polis tarafından yapılan ilk sorgusunda soruları yanıtlamayı reddeden Maria Silva’nın, ancak mahkemede suçunu itiraf etmesinin ardından dolandırıcılık ve sahtecilikten suçlu bulunduğu ortaya çıktı. Sanık Maria Silva görevini kötüye kullanmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezası ertelendi.Kredi kartına bilgilerine nasıl erişebiliyordu?Maria Silva sıradan bir seyahat danışmanı değil. Geostar isimli seyahat acentesi bünyesinde çalışmasına rağmen kendine ait bir ofisi bulunan Silva, şirketin önemli müşterilerine kişisel danışmanlık sağlarken aynı zamanda seyahatlerindeki yüksek lüks standartlarından sorumlu.Konumu sayesinde birçok futbolcunun ve ailesinin özel uçuşlarını ayarlayan Maria Silva, kredi kartı bilgilerini bildiği isimler adına rahatlıkla sahte seyahatlar düzenleyebiliyor ve tüm masrafları bu kartlar ile ödüyor.Zengin isimlerin kredi kartı hareketlerinde fark ettiği bu nispeten küçük harcamalar günün sonunda Maria Silva'nın kişisel banka hesabına aktarılıyor. Maria Silva, vurgunun farkında olmayan müşterilerin yaptığı ödemeleri seyahat acentesinin hesabı yerine, kendi özel banka hesabına geçiyor.Daha sonra şirket hesaplarındaki açığı kapatabilmek için mağdurların hesaplarına yönelik hayali seyahatleri faturalandırıyor.

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spor, cristiano ronaldo, seyahat, dolandırıcılık