https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskani-erdogan-29-eylulde-rusyaya-gidiyor-1049110584.html

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya ziyarette bulunacak. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T16:58+0300

2021-09-21T16:58+0300

2021-09-21T17:28+0300

dünya

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

kremlin

dmitriy peskov

görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da beklenen Putin - Erdoğan görüşmesinin ayın 29’unda Soçi’de gerçekleşeceği yönünde Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamayı doğrulaması istenince, “Ziyaretin hazırlıkları yapılıyor” yanıtını verdi.

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, görüşme