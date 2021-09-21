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Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya ziyarette bulunacak. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T16:58+0300
2021-09-21T17:28+0300
dünya
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da beklenen Putin - Erdoğan görüşmesinin ayın 29’unda Soçi’de gerçekleşeceği yönünde Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamayı doğrulaması istenince, “Ziyaretin hazırlıkları yapılıyor” yanıtını verdi.
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, görüşme

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

16:58 21.09.2021 (güncellendi: 17:28 21.09.2021)
© AA / Mustafa KamacıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da beklenen Putin - Erdoğan görüşmesinin ayın 29’unda Soçi’de gerçekleşeceği yönünde Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamayı doğrulaması istenince, “Ziyaretin hazırlıkları yapılıyor” yanıtını verdi.
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