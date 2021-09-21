Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da beklenen Putin - Erdoğan görüşmesinin ayın 29’unda Soçi’de gerçekleşeceği yönünde Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamayı doğrulaması istenince, “Ziyaretin hazırlıkları yapılıyor” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.
Kremlin Sözcüsü DmitriyPeskov da beklenen Putin - Erdoğan görüşmesinin ayın 29’unda Soçi’de gerçekleşeceği yönünde Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamayı doğrulaması istenince, “Ziyaretin hazırlıkları yapılıyor” yanıtını verdi.